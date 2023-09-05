Салат за 5 минут. Всегда готовлю на скорую руку: «рецепт находка»

Приготовление салатов для современных поваров — это настоящее искусство. Как правило, многие кулинары сейчас сосредоточены на подаче блюд. Важно, чтобы любой салат выглядел красиво. При этом не всегда такие блюда могут быть безупречно вкусными.

Бывает, что есть вопросы к некоторым сочетаниям ингредиентов в салатах. Однако, в таком случае можно заменить авторские салаты на домашние. Существует много интересных рецептов оригинальных, при этом сытных салатов для домашнего застолья.

Расскажем про один из таких.

Ингредиенты для салата:

огурцы;

копченая колбаса;

зеленый консервированный горошек;

сухари;

майонез;

укроп.

Приготовление салата:

Нарезаем огурцы сперва кружочками, а затем режем соломкой. Аналогично стоит измельчить копченую колбасу.

В салатнике смешиваем измельченные огурцы, колбасу и зеленый горошек. Заранее избавляем горошек от лишней жидкости.

Перед подачей шинкуем в салат укроп, добавляем сухарики. Используются для рецепта как домашние сухари, так и купленные в магазине, со специями.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Точных пропорций ингредиентов для данного салата нет. Все компоненты добавляются по вкусу. В салат также можно выложить листья салата, вареное мясо.