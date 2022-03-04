Как оформить визу рабочую на ВНЖ в Румынию

Тем, кто имеет румынские корни, что доказано соответствующими документами, значительно проще можно получить как временный, так и постоянный вид на жительства. Многие граждане Молдовы и Западной Украины воспользовались своим кровным родством с румынами, и, благодаря упрощенному закону для такой категории граждан, смогли получить ПМЖ в Румынии за полгода, к тому же для них были уменьшены обязательные сборы и отменен экзамен.

Конечно, если вы желаете поселиться в Румынии постоянно, вы обязательно сможете найти оптимальный путь для этого, не правда ли? В любом случае, иногда не лишним будет воспользоваться услугами специалистов для оформления нужного пакета документов на получение визы на жительство. Оформить рабочую визу на ВНЖ в Румынию вы можете на сайте https://visa-svit.com.ua/rabochaya-viza-i-vnzh-v-rumyinii.

Виза в Румынию — получаем правильно!

Если вы хотите совершить краткую поездку в Румынию, посетить Бухарест или побывать на горнолыжных курортах, увидеть пляжи Румынии, то для получения визы необходимо иметь загранпаспорт, который еще будет действителен на протяжении трех месяцев, после окончания срока вашего путешествия в Румынию. Заполняйте правильно визовую анкету, из-за технических ошибок, описок, опечаток часто затягивается рассмотрение процедуры выдачи виз в Румынию. Цветные фотографии и ксерокопия значимых страниц паспорт стали уже как молитва для всех выезжающих за рубеж, то есть являются обязательной атрибутикой получения визы в Румынию.

Также следует предоставить ваучер принимающей стороны, выдающийся сроком на месяц, при этом сам срок рассмотрения документов сотрудниками посольства Румынии не превышает семи рабочих дней. Если сотрудники посольства имеют некоторые сомнения, касательно целесообразности вашего визита, то они имеют полное право потребовать дополнительные документы, справки, чтобы разрешить сомнения.

Если выезжает лицо пенсионного возраста либо поездку совершает студент, то к необходимому пакету документов обязательно необходимо спонсорское письмо. Провоз детей осуществляется со всеми европейскими требованиями, то есть — если ребенок записан в паспорте у родителя, то дополнительное согласие на его проезд не нужно. Во всех остальных случаях требуется дополнительные справки, которые бы подтвердили согласие второго родителя на туристическую поездку.