Описание приготовления:

Приготовить салат-закуску "Оливье в ветчине" можно к любому праздничному столу. Это и закуска, и салат в одном блюде. Надеюсь, вам понравится этот эксперимент! "Оливье" вы можете приготовить по своему любимому рецепту, позаимствовав из этого рецепта лишь оригинальную идею для подачи. Благодаря такому способу, даже через несколько часов застолья, "Оливье" будет иметь аппетитный вид и его не нужно будет периодически перемешивать в салатнике. Берите на заметку!

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Ветчина Блюдо: Салаты / Закуски / Салат Оливье

Состав / Ингредиенты:

Ветчина 200 Грамм

Колбаса вареная 200 Грамм

Картофель 4 Штуки (в мундире)

Морковь 1 Штука (варёная)

Огурец 3 Штуки (маринованный)

Яйцо 3 Штуки (варёное)

Горошек зеленый 120 Грамм (консервированный)

Листья салата 1 Пучок

Майонез 3 Ст. ложки (по вкусу)

Соль По вкусу

Количество порций 20

Калорийность

110 ккал

Калорийность

7 г

Белки

5 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат-закуска "Оливье в ветчине"»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца, картофель и морковь заранее отварите и дайте остыть. Варёную колбасу можете заменить на ветчину или отварное мясо.

Нарежьте кубиками огурец и переложите в глубокую миску. Добавьте горошек.

Затем добавьте нарезанные кубиками морковь и картофель.

Яйца и колбасу нарежьте небольшими кубиками.

Заправьте салат майонезом, посолите и хорошо перемешайте.

Ветчина понадобится хорошего качества, нарезанная на слайсере. Сразу хочу предупредить, что обычная колбаса не подойдёт, она рвётся при скалывании шпажкой. Выложите на ветчину салатный лист.

Сверху выложите немного "Оливье".

Скрутите рулетиком и закрепите зубочисткой. Аналогично приготовьте остальную закуску, пока не закончится ветчина или "Оливье".

Салат-закуска "Оливье в ветчине" готова. Поставьте небольшими порциями по всему праздничному столу. Приятного аппетита!