Как по-простому заменить передние пружины своими руками?

Передняя подвеска современных легковых автомобилей в большинстве случаев является независимой, а ходовая часть зависимого типа сегодня используется лишь на военных машинах повышенной проходимости. В конструкцию независимой передней подвески входит множество компонентов, а главными опорными элементами являются пружины. Эти детали имеют ограниченный ресурс, и со временем могут «садится». Также любой автовладелец знает, что именно передняя подвеска берёт на себя основной удар при наезде на препятствие или при попадании колеса в яму, и в первую очередь страдают передние пружины.

Как определить износ передних опорных элементов?

Износ пружин определяется по следующим признакам:

передняя часть автомобиля заметно просела;

ход подвески стал меньше;

машина хуже отрабатывает неровности дорожного покрытия;

участились «пробои» подвески;

автомобиль стал хуже управляться.

Чтобы отремонтировать ходовую часть, можно либо обратиться в автосервис, либо обслужить подвеску своими руками.

Как заменить собственными силами?

Независимая передняя подвеска типа «MacPherson» является наиболее распространённой, и подразумевает наличие амортизаторных стоек. В конструкцию этих устройств входят как опорные пружины, так и амортизаторы. Чтобы заменить пружину в амортизаторной стойке, необходимо:

Приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкрата. Демонтировать переднее колесо. Снять все элементы, которые будут мешать демонтажу стойки. Открутить верхнее и нижнее крепление амортизаторной стойки. Извлечь опорный элемент из колёсной арки. Стянуть пружину при помощи струбцины. Демонтировать фиксирующую чашку. Снять пружину.

При замене передних пружин необходимо помнить, что менять нужно опорные элементы, как с правой, так и с левой стороны. В противном случае при установке новой в одну из стоек будет заметен перекос кузова, поэтому менять нужно обе.

На «Классике» опорные элементы меняются примерно по тому же принципу, с той лишь разницей, что вначале демонтируется амортизатор, после чего снимается колесо. Далее необходимо ослабить две гайки на оси, при помощи которой фиксируется нижний рычаг. После этого отсоединяется стабилизатор поперечной устойчивости, после чего ослабляется гайка нижней шаровой опоры. После этого необходимо зафиксировать верхний рычаг, а нижний рычаг наоборот немного опустить вниз. Далее необходимо поддеть нижнюю часть пружины, и вывести опорный элемент из чашки. После этого пружина снимается, и на её место устанавливается новая опора. Дальнейшая сборка ходовой части производится в обратной последовательности.