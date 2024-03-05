ГлавнаяРецептыСправится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» На чтение: 4 минуты Многим украинцам уже давно полюбились суши – традиционное блюдо японской кухни, которое поражает своим вкусом и количеством вариантов приготовления. Однако не стоит спешить заказывать их в ресторане, ведь с этим вполне можно справиться самостоятельно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Одним из преимуществ самостоятельного приготовления является уверенность в свежести и качестве ингредиентов. Так как именно продукты играют решающую роль во вкусе и пользе блюда, информирует 24 Канал. Стоит попробовать Как роллы, но значительно проще: готовим суши-бургеры – блюдо, которое понравится каждому Чтобы упростить весь процесс приготовления суши, стоит попробовать воспроизвести ленивый рецепт. Для этого не надо покупать специальный коврик макису – нужны только желание готовить, немного времени и качественные ингредиенты. «Снежный краб» – идеальное решение для суши Приготовление пищи может превратиться из рутинного процесса в большое удовольствие. А чтобы блюдо стало настоящим кулинарным шедевром, рекомендуем добавить к нему крабовые палочки «Снежный краб» от торговой марки «Водный Мир». К слову, «Водный Мир» – не просто торговая марка, которая является безоговорочным лидером на рынке морепродуктов в Украине, а гарантия качества и свежести. Вкус этой продукции уже оценили тысячи украинцев, которые выбирают «Водный Мир», когда хотят приготовить что-то особенное родным, или просто устроить вкусный перекус с крабовыми палочками. Также продукцией компании наслаждаются на кухнях во всем мире, в частности, в США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах, что является дополнительным мерилом успеха и высокого качества. Крабовые палочки «Водный Мир» изготовлены с добавлением настоящего норвежского краба – продукта премиум-класса. Они придадут суши и другим блюдам изящества и непревзойденного вкуса. Кроме этого, «Снежный краб» является еще и полезным продуктом благодаря содержанию витаминов, минералов и Омега-3, поэтому его без колебаний можно подавать на семейном застолье. А как с этими невероятно вкусными крабовыми палочками приготовить ленивые суши, рассказываем далее. Ленивые суши-шарики Время: 40 минут Порций: 4 На приготовление ленивых суши почти не надо никаких усилий / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка «Снежного краба» от ТМ «Водный Мир»; – 240 граммов воды; – 120 граммов риса; – 1 огурец; – 3 столовые ложки крем-сыра; – 2 – 3 столовые ложки рисового уксуса; – 2 листа нори; – 0,5 чайной ложки соли; – 0,5 чайной ложки сахара. Приготовление: Рис хорошо промойте. Залейте свежей водой и поставьте вариться. Готовьте около 15 минут, после чего выключите огонь и оставьте рис под закрытой крышкой на 10 минут. Тем временем нарежьте огурцы мелким кубиком, а нори – соломкой. Крабовые палочки разделите на волокна. В отдельной миске смешайте уксус, соль и сахар. Добавьте заправку к рису и перемешайте. Туда же всыпьте огурцы, нори, «Снежный краб» и крем-сыр. Перемешайте до однородности. Влажными руками сделайте из массы небольшие шарики. Готовые ленивые суши посыпьте кунжутом и подавайте с соевым соусом. Ленивые суши в форме для льда Время: 1 час Порций: 4 Попробуйте приготовить суши в форме для льда / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 100 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»; – 110 миллилитров воды; – 100 граммов риса для суши; – 50 граммов крем-сыра; – половина огурца; – 15 миллилитров яблочного уксуса; – 2 листа нори; – 1 чайная ложка сахара; – 0,5 чайной ложки соли; – кунжут для подачи.⠀ Приготовление: Рис тщательно промойте несколько раз до прозрачной воды. Залейте чистой водой и доведите до кипения. Варите 15 минут на минимальном огне, не поднимая крышку. После этого выключите газ и дайте рису постоять еще 15 минут под крышкой. Смешайте уксус, соль и сахар для заправки. Добавьте ее к рису и перемешайте. Нарежьте в рис нори и снова перемешайте. Огурец нарежьте кубиками, а крабовые палочки разделите на волокна. Форму для льда застелите пищевой пленкой и выкладывайте слоями крабовые палочки, крем-сыр, огурец, рис с нори. Каждый слой хорошо утрамбуйте. Поставьте суши в холодильник на 30 минут. Перед подачей переверните форму, вытяните ленивые суши и посыпьте их кунжутом. Запеченные роллы Время: 50 минут Порций: 4 Запеченные роллы будут еще вкуснее / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 180 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»; – 160 граммов намазки с лососем или креветками от ТМ «Водный Мир»; – 300 миллилитров воды; – 150 граммов круглого риса; – 100 граммов сыра; – 4 столовые ложки рисового уксуса; – 1 столовая ложка майонеза; – 1,5 чайной ложки сахара; – 0,5 чайной ложки соли. Приготовление: Рис хорошо промойте, залейте водой и поставьте вариться. Доведите до кипения, уменьшите газ до минимального, не открывая крышку. Готовьте еще 10 минут, после чего выключите огонь, откройте крышку, накройте кастрюлю полотенцем и оставьте еще на 10 минут. Тем временем приготовьте заправку – смешайте рисовый уксус, сахар и соль. Заправьте ею рис и с помощью лопатки перемешайте. Охладите и сформируйте из риса шарики. Крабовые палочки нарежьте тоненькими полосками и переложите в миску. Добавьте натертый сыр, намазку от «Водный Мир», майонез и все хорошо перемешайте. Листы нори нарежьте полосками. На каждую выложите шарик риса и заверните. Край листа смажьте водичкой и залепите. В каждый ролл выложите начинку, переложите их в форму для запекания и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку включенным режимом конвекции на 10 – 15 минут. Запекайте до образования корочки. Готовые суши подавайте с соевым соусом. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями