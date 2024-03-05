Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром»

Многим украинцам уже давно полюбились суши – традиционное блюдо японской кухни, которое поражает своим вкусом и количеством вариантов приготовления. Однако не стоит спешить заказывать их в ресторане, ведь с этим вполне можно справиться самостоятельно.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Одним из преимуществ самостоятельного приготовления является уверенность в свежести и качестве ингредиентов. Так как именно продукты играют решающую роль во вкусе и пользе блюда, информирует 24 Канал.

Стоит попробовать Как роллы, но значительно проще: готовим суши-бургеры – блюдо, которое понравится каждому

Чтобы упростить весь процесс приготовления суши, стоит попробовать воспроизвести ленивый рецепт. Для этого не надо покупать специальный коврик макису – нужны только желание готовить, немного времени и качественные ингредиенты.

«Снежный краб» – идеальное решение для суши

Приготовление пищи может превратиться из рутинного процесса в большое удовольствие. А чтобы блюдо стало настоящим кулинарным шедевром, рекомендуем добавить к нему крабовые палочки «Снежный краб» от торговой марки «Водный Мир».

К слову, «Водный Мир» – не просто торговая марка, которая является безоговорочным лидером на рынке морепродуктов в Украине, а гарантия качества и свежести. Вкус этой продукции уже оценили тысячи украинцев, которые выбирают «Водный Мир», когда хотят приготовить что-то особенное родным, или просто устроить вкусный перекус с крабовыми палочками. Также продукцией компании наслаждаются на кухнях во всем мире, в частности, в США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах, что является дополнительным мерилом успеха и высокого качества.

Крабовые палочки «Водный Мир» изготовлены с добавлением настоящего норвежского краба – продукта премиум-класса. Они придадут суши и другим блюдам изящества и непревзойденного вкуса. Кроме этого, «Снежный краб» является еще и полезным продуктом благодаря содержанию витаминов, минералов и Омега-3, поэтому его без колебаний можно подавать на семейном застолье.

А как с этими невероятно вкусными крабовыми палочками приготовить ленивые суши, рассказываем далее.

Ленивые суши-шарики

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

На приготовление ленивых суши почти не надо никаких усилий / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка «Снежного краба» от ТМ «Водный Мир»;

– 240 граммов воды;

– 120 граммов риса;

– 1 огурец;

– 3 столовые ложки крем-сыра;

– 2 – 3 столовые ложки рисового уксуса;

– 2 листа нори;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки сахара.

Приготовление:

Рис хорошо промойте. Залейте свежей водой и поставьте вариться. Готовьте около 15 минут, после чего выключите огонь и оставьте рис под закрытой крышкой на 10 минут. Тем временем нарежьте огурцы мелким кубиком, а нори – соломкой. Крабовые палочки разделите на волокна. В отдельной миске смешайте уксус, соль и сахар. Добавьте заправку к рису и перемешайте. Туда же всыпьте огурцы, нори, «Снежный краб» и крем-сыр. Перемешайте до однородности. Влажными руками сделайте из массы небольшие шарики. Готовые ленивые суши посыпьте кунжутом и подавайте с соевым соусом.

Ленивые суши в форме для льда

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Попробуйте приготовить суши в форме для льда / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 100 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;

– 110 миллилитров воды;

– 100 граммов риса для суши;

– 50 граммов крем-сыра;

– половина огурца;

– 15 миллилитров яблочного уксуса;

– 2 листа нори;

– 1 чайная ложка сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– кунжут для подачи.⠀

Приготовление:

Рис тщательно промойте несколько раз до прозрачной воды. Залейте чистой водой и доведите до кипения. Варите 15 минут на минимальном огне, не поднимая крышку. После этого выключите газ и дайте рису постоять еще 15 минут под крышкой. Смешайте уксус, соль и сахар для заправки. Добавьте ее к рису и перемешайте. Нарежьте в рис нори и снова перемешайте. Огурец нарежьте кубиками, а крабовые палочки разделите на волокна. Форму для льда застелите пищевой пленкой и выкладывайте слоями крабовые палочки, крем-сыр, огурец, рис с нори. Каждый слой хорошо утрамбуйте. Поставьте суши в холодильник на 30 минут. Перед подачей переверните форму, вытяните ленивые суши и посыпьте их кунжутом.

Запеченные роллы

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Запеченные роллы будут еще вкуснее / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 180 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;

– 160 граммов намазки с лососем или креветками от ТМ «Водный Мир»;

– 300 миллилитров воды;

– 150 граммов круглого риса;

– 100 граммов сыра;

– 4 столовые ложки рисового уксуса;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1,5 чайной ложки сахара;

– 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

Рис хорошо промойте, залейте водой и поставьте вариться. Доведите до кипения, уменьшите газ до минимального, не открывая крышку. Готовьте еще 10 минут, после чего выключите огонь, откройте крышку, накройте кастрюлю полотенцем и оставьте еще на 10 минут. Тем временем приготовьте заправку – смешайте рисовый уксус, сахар и соль. Заправьте ею рис и с помощью лопатки перемешайте. Охладите и сформируйте из риса шарики. Крабовые палочки нарежьте тоненькими полосками и переложите в миску. Добавьте натертый сыр, намазку от «Водный Мир», майонез и все хорошо перемешайте. Листы нори нарежьте полосками. На каждую выложите шарик риса и заверните. Край листа смажьте водичкой и залепите. В каждый ролл выложите начинку, переложите их в форму для запекания и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку включенным режимом конвекции на 10 – 15 минут. Запекайте до образования корочки. Готовые суши подавайте с соевым соусом.

Приятного аппетита!