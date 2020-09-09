Как правильно арендовать автомобиль

Кипр — живописное место, чтобы провести отпуск, восторгаясь впечатляющими видами старинной архитектуры и великолепной красотой здешних пейзажей. Каждый год остров посещают множество путешественников из бывших советских республик. Более того, значительное численность жителей России подобрали это государство в качестве места проживания или площадки для увеличения собственных бизнес-планов. И, разумеется, многие из данных людей очень хорошо понимают, что аренда автомобиля на Кипре — прекрасная возможность существенно увеличить собственную обычную жизнь, бизнес активность и, разумеется, проанализировать все локации этого популярного средиземноморского курорта. А если вас интересуют услуги аренды автомобиля, переходите на сайт http://dlstrans.com.ua/ru/uslugi/arenda-biznes-avto.

Что желательно знать об аренде авто на Кипре

В особенности, необходимо выделить, что данный вариант услуг находится в стадии развития и занимает важное место в кипрской экономике. В данной статье мы попытаемся дать ответ на очень частые и нестандартные вопросы. К примеру, какая разница в загруженности на острове или сколько будет стоить аренда микроавтобуса на Кипре.

Главные правила дорожного движения

Действующие на острове правила дорожного движения сильно не разнятся от европейских. Говоря проще, европейский DA позаимствован у Англии. В конце концов, движение на Кипре левое. А в другом все как в большинстве случаев: — ближний свет, ремни для абсолютно всех пассажиров, телефоны мобильные исключительно для громкой связи. Разрешенная скорость в пунктах проживания — 50 км / час, на улице — 80 км / час, по шоссе — 100 км / час.

Наиболее заметной разницей между правилами Кипрского DA и большинства европейских государств считаются принципы борьбы с курением. Да, если автомобиль несовершеннолетний, курение абсолютно запрещено.

Это считается нарушением, если даже ваш прокатный автомобиль на Кипре считается кабриолетом открытого типа. Так что не курите детям, иначе вам грозит штраф в размере 85 евро.

Готовьтесь к штрафам, если:

Превышено 0,5 ppm. Таким водителям грозит штраф в размере 100-300 евро и арест за трезвость.

Скоростной режим нарушен более чем на 30% от лимита. Штраф может составлять от 2 до 3 евро за каждый километр увеличения. Также, если фиксированная радаром скорость разнится от допустимой более чем на 70%, вас допросят в суде.

Правила парковки автомобилей не соблюдены. В кипрских населенных пунктах парковка не бесплатная фактически везде. На тех дорожных участках, где проведена двойная жёлтая линия, воспрещена даже короткая остановка. За такие нарушения берется штраф в размере 85 евро.

Если вы совершите иные нарушения, вас обязательно накажут. Кипрская полиция знает собственное дело. В городах и на ответственных участках магистралей обязательно есть камеры наблюдения. Так что придерживайтесь правил, граждане!

Нужны арендные документы

Если вы все таки захотели взять в аренду машину на Кипре, вам потребуется предъявить:

заграничный паспорт с открытой визой;

удостоверение водителя;

банковская карточка.

Кредитная карта — главный документ в данном случае. Без него машину не предоставят ни в одной серьезной прокате. В 5% случаев они могут дать наличные деньги знакомым и по устной договоренности, но даже в том случае их попросят предоставить карту в качестве доказательства материальных возможностей.

Согласно местному закону, каждый человек в возрасте от 25 до 70 лет может взять в аренду машину, если он имеет стаж вождения как минимум несколько лет. Если вы полностью соблюдаете такие требования, после выдачи удостоверения личности на вашей карте будет удерживаться залог в размере 300 евро; Вы платите за аренду и получаете машину.

Примечание: некоторые, скажем, менее популярные компании могут согласиться взять в аренду машину, даже в том случае, если арендатору меньше 25 лет. Но в данном случае им неминуемо придется довести собственный шоферский стаж и, разумеется, будет увеличена сумма за аренду автомобиля.