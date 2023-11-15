Для истинных фанатов универсальных сытных пирогов у меня есть приятная новость. Готова поделиться с любимыми читателями еще одним проверенным рецептом. Отныне я готовлю мясной пирог на майонезе, и на это есть несколько причин. Во-первых, тесто в таком случае выходит более румяным и мягким, чем на кефире или на сметане. Впрочем, если вы с нами уже давно, имели возможность в этом убедиться.

Во-вторых, майонез — продукт-долгожитель. Если сметану и кефир я спешу использовать до окончания срока годности, то упаковка майонеза всегда стоит у меня на полке. И хоть майонезные салаты я начинаю готовить лишь под Новый год, для других кулинарных нужд использую соус постоянно.

Как приготовить мясной пирог на майонезе

На самом деле начинка у этого пирога может быть совершенно разной. К примеру, можете начинить выпечку моцареллой вперемешку с зеленью и варенным яйцом. Так сказать, усовершенствованная версия пирожка. Но если вам нужно приготовить сытное и недорогое блюдо на обед, отдайте предпочтение курице.

Ингредиенты

Пшеничная мука600 г Разрыхлитель1 ст. л. Лук2 шт. Картофель2 шт. Куриная грудка3 шт. Майонез300 г Яйцо1 шт. Подсолнечное масло по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Первым делом нужно замесить тесто. Для этого смешайте пшеничную муку с разрыхлителем. К сухой смеси добавьте майонез. Замесите тесто руками и накройте его пищевой пленкой. Дайте тесту «отдохнуть» 30 минут. В это время подготовьте начинку. Лук измельчите кубиком, как и сырой картофель. Куриное филе нарежьте мелкими кусочками. Смешайте ингредиенты и полейте растительным маслом. Посолите и поперчите. Тесто разделите на 2 части и раскатайте в 2 тонких прямоугольника. Одним выстелите противень и выложите на него начинку. А во втором сделайте надрезы. Накройте этим пластом начинку. Края теста заверните и прищипните. Сверху перемажьте будущий пирог взбитым яйцом. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Дайте выпечке немного остыть в духовке.

Подавайте блюдо к столу вместе со сметаной. Это полноценное основное, которое не требует дополнений. Но если вы хотите разнообразить трапезу, к такому куриному пирогу можно поставить овощной салат. Уверена, заготовки у вас уже есть!