Как правильно пользоваться тахографом?

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Евгений
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Как правильно пользоваться тахографом?

Что делать, если инспектор инспекционных органов требует извлечь диаграммный диск?

Водитель должен хранить все шайбы за последние 28 рабочих дней. Поэтому, он обязан предоставить их инспектору для проверки, а также 29 диск из прибора. Правда, перед этим необходимо уточнить наличие личного штампа. Если последнего нет, водитель может отказать в извлечении диска. В последующем действие может расцениваться как грубейшее нарушение.

Водителю на заметку!

Переживать о том как пользоваться тахографом с шайбой не стоит. С 2006 года аналоговые устройства выведены из эксплуатации и не могут устанавливаться на авто. Сделано такое по причине трудоемкости считывания и анализа данных, а также легкости искажения (подделки) информации. На смену аппаратам этого типа пришли новые модели цифровых устройств. С другой стороны некоторые компании еще не успели модифицировать свои автомобили. Законодательно они имеют право это сделать до 1-го января 2018 года.

Как пользоваться тахографом с картой водителя?

Выполняя простую инструкцию любой шофёр, имеющий чип-карту, сможет понять как правильно пользоваться тахографом с картой водителя.

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