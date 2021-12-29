Что делать, если инспектор инспекционных органов требует извлечь диаграммный диск?

Водитель должен хранить все шайбы за последние 28 рабочих дней. Поэтому, он обязан предоставить их инспектору для проверки, а также 29 диск из прибора. Правда, перед этим необходимо уточнить наличие личного штампа. Если последнего нет, водитель может отказать в извлечении диска. В последующем действие может расцениваться как грубейшее нарушение.

Водителю на заметку!

Переживать о том как пользоваться тахографом с шайбой не стоит. С 2006 года аналоговые устройства выведены из эксплуатации и не могут устанавливаться на авто. Сделано такое по причине трудоемкости считывания и анализа данных, а также легкости искажения (подделки) информации. На смену аппаратам этого типа пришли новые модели цифровых устройств. С другой стороны некоторые компании еще не успели модифицировать свои автомобили. Законодательно они имеют право это сделать до 1-го января 2018 года.

Как пользоваться тахографом с картой водителя?

Выполняя простую инструкцию любой шофёр, имеющий чип-карту, сможет понять как правильно пользоваться тахографом с картой водителя.