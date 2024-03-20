Рецепт: Паштет — из печени

Ингредиенты:

печень свиная — 500 гр;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное — для обжарки

Способ приготовления: Я люблю свиную печень, готовлю из нее печеночные оладушки, печеночный тортик, печеночные рулетики и печеночный паштет. Делюсь рецептом домашнего печеночного паштета.

Хорошо промываю и отвариваю печень до готовности, обязательно посолив.

Нарезаю отваренную печень на удобные кусочки. Подготовленную печень прокручиваю на мясорубке, либо перебиваю блендером. Беру луковицу, освобождаю от кожуры и нарезаю мелкими кубиками. В сковородку наливаю подсолнечное мало, ставлю на огонь. В сковородку отправляю нарезанный лук и обжариваю. Одну морковь очищаю, ополаскиваю под проточной водой, натираю на терке и отправляю к луку. Обжариваю морковь и лук до готовности. Готовую зажарку отправляю к печени, добавляю перец и размешиваю.

Мой печеночный паштет готов.

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.