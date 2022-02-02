Как правильно выбрать аккумулятор для вашего автомобиля

Как расшифровать дату изготовления автомобильного аккумулятора

Например, если вы найдете на своем автомобильном аккумуляторе дату изготовления или возрастной код A1, это будет означать, что месяц изготовления — январь, а год изготовления — 2021 год.

Гарантии

Важно обратить внимание на гарантию, предоставленную на аккумулятор вашего автомобиля, в ваших интересах. Гарантийный срок для автомобильных аккумуляторов варьируется от производителя к производителю, однако большинство гарантий составляет пять лет. Некоторым производителям они могут предложить полную замену батареи, если она будет повреждена из-за производственной ошибки. Для других вы получите частичное возмещение стоимости приобретенного аккумулятора.

Резервная емкость

Один из очень важных факторов, на который вы должны обратить внимание при выборе аккумулятора для своего автомобиля, — это резервная емкость. Резервная емкость батареи — это время, в течение которого батарея обеспечивает максимальную силу тока до полной разрядки. Другими словами, это время, в течение которого аккумулятор может непрерывно обеспечивать минимальное напряжение, необходимое для работы вашего автомобиля в случае выхода из строя ремня вентилятора.

Резервная емкость аккумулятора обычно указывается в минутах, хорошо бы проверить его или спросить у продавца аккумуляторов, если вы не можете его найти. Это резервная емкость вашего аккумулятора, которая гарантирует, что он сможет питать другие аксессуары вашего автомобиля при выключенном двигателе. Чем выше резервная емкость аккумулятора, тем меньше вероятность того, что вы останетесь в затруднительном положении в ситуации, когда двигатель вашего автомобиля внезапно отключится.

Усилители пуска и холодные пускатели

Погода не всегда стабильна, иногда жарко, иногда холодно. Но независимо от погоды вам все равно нужно ездить на машине на работу каждый день или для чего-то еще. Чтобы избежать сбоев в работе автомобильного аккумулятора в холодный день, важно выбрать аккумулятор с правильным усилителем холодного пуска.

Оценка

Автомобильные аккумуляторы бывают разных марок, что определяет их долговечность. Как и ожидалось, батарея высокого класса прослужит дольше, чем батарея низкого класса.