Росконтроль назвал лучшие бренды чая

Росконтроль оценил представленный в российских магазинах чай: черный и зеленый пакетированный, а также листовой. По итогам исследования эксперты назвали лучшие бренды. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Специалисты Росконтроля уточнили, что пакетированный чай — не равно плохой чай. Обычно он состоит из листовой крошки или высевки (еще более мелких обломков чайных листьев). Содержание кофеина в пакетированном и листовом чае одинаково — все зависит непосредственно от производителя. Самым «крепким» брендом признали чай Fine Life («МЕТРО Кэш энд Керри»), а продукты бренда Akbar содержат меньше всего кофеина.

В 6 неназванных образцах чая была обнаружена плесень, однако эксперты уточнили, что этот вид безопасен для человека. Грибок не обнаружен только в Ahmad Tea. Также во всех исследованных образцах определяется пестицидный след — единственным исключением здесь стал чай Basilur.

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте Росконтроля, лучшим чаем в пакетиках считается Greenfield Golden Ceylon, второе место у бренда Hillway. Закрывает тройку лидеров Lipton Yellow Label.

Самым полезным считается травяной чай. О том, какие его виды просто незаменимы для человека, мы рассказывали в этом материале.