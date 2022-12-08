Как правильно выбрать детскую площадку: виды и полезные советы

Главные требования к детскому уголку

Площадка станет важным атрибутом для развлечения и активного времяпровождения ребенка. Но чтобы такое приспособление принесло только пользу и не навредило, оно должно соответствовать определенным требованиям:

долговечность и прочность конструкции – основной критерий, от которого зависит безопасность детей;

материал – приспособление должно быть устойчивым к сменам климатических условий, осадкам, высоким показателям влажности, перепадам температуры;

использование в производстве безопасных и экологически чистых материалов;

горки и лестницы не должны быть слишком высокими, необходимо наличие перил, ограждений и перекладин;

не должно быть острых углов и краев;

оптимальный вариант покрытия – прорезиненные и амортизирующие поверхности, смягчающие при падении удар;

наличие ограждений, защищающих игровую зону от проезжей части;

дизайн – конструкция должна идеально вписываться в ландшафт.

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Разновидности

Нет четких правил, указывающих на принадлежность площадки к какому-то конкретному виду, однако условно они подразделяются на следующие категории:

Игровые. Классический и достаточно простой вариант, предназначенный только для развлечений, и не имеющий никаких дополнительных функций.

Спортивные. Рассчитаны на тренировку и правильное физическое развитие ребенка. Имеются тренажеры и различные инструменты, которые приносят пользу и для взрослого человека.

Смешанного типа. Такие площадки одновременно подходят и для отдыха, и для занятий спортом.

Из какого материала изготавливаются?

Есть несколько главных и популярных видов материалов, используемых в производстве детских площадок: