Как правильно выбрать детскую площадку: виды и полезные советы

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Алина
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Как правильно выбрать детскую площадку: виды и полезные советы

Главные требования к детскому уголку

Площадка станет важным атрибутом для развлечения и активного времяпровождения ребенка. Но чтобы такое приспособление принесло только пользу и не навредило, оно должно соответствовать определенным требованиям:

  • долговечность и прочность конструкции – основной критерий, от которого зависит безопасность детей;
  • материал – приспособление должно быть устойчивым к сменам климатических условий, осадкам, высоким показателям влажности, перепадам температуры;
  • использование в производстве безопасных и экологически чистых материалов;
  • горки и лестницы не должны быть слишком высокими, необходимо наличие перил, ограждений и перекладин;
  • не должно быть острых углов и краев;
  • оптимальный вариант покрытия – прорезиненные и амортизирующие поверхности, смягчающие при падении удар;
  • наличие ограждений, защищающих игровую зону от проезжей части;
  • дизайн – конструкция должна идеально вписываться в ландшафт.

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Разновидности

Нет четких правил, указывающих на принадлежность площадки к какому-то конкретному виду, однако условно они подразделяются на следующие категории:

  • Игровые. Классический и достаточно простой вариант, предназначенный только для развлечений, и не имеющий никаких дополнительных функций.
  • Спортивные. Рассчитаны на тренировку и правильное физическое развитие ребенка. Имеются тренажеры и различные инструменты, которые приносят пользу и для взрослого человека.
  • Смешанного типа. Такие площадки одновременно подходят и для отдыха, и для занятий спортом.

Из какого материала изготавливаются?

Есть несколько главных и популярных видов материалов, используемых в производстве детских площадок:

  • Пластик. Самый популярный вариант. Материал обладает небольшим весом и подходит для изготовления конструкций различных форм. Может иметь практически любой оттенок. Пластик не боится влаги и низких температур, не ржавеет, но характеризуется коротким сроком эксплуатации.
  • Металл. Самый прочный материал и такие конструкции прослужат очень долго. Недостатки – зимой металл сильно промерзает, и пользоваться такой площадкой некомфортно.
  • Дерево. Внешне выглядит привлекательно, требуется простая обработка. Главный недостаток – если поверхность плохо обработана, есть риск получить занозу. Сравнительно небольшой срок эксплуатации.

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