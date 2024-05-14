Описание приготовления:

Для приготовления можно взять свежий или консервированный ананас. С консервированного слейте жидкость. Сыр выбирайте на свой вкус. Мясо может быть как телятина, так и любое другое.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Телятина / Фрукты / Ананас Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Телятина 350 Грамм

Лук 1 Штука

Ананас 4 Штуки (колечки)

Сыр 100 Грамм (твердый)

Майонез 4 Ст. ложки

Соль По вкусу

Растительное масло 20 Грамм

Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

70 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Телятина в духовке с ананасами»

Перед началом приготовления подготовьте необходимые ингредиенты. Мясо телятины выбирайте без костей.

Нарежьте мясо на порционные кусочки. Немного отбейте кухонным молоточком. Это сделает мясо мягче и оно быстрее приготовится. При отбивании накройте мясо пленкой, чтобы не разлетались брызги.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите отбитое мясо. Смажьте его майонезом. По вкусу посыпьте солью и специями. Учитывайте, что майонез уже содержит соль.

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Разложите нарезанный лук по мясу.

На каждый кусочек мяса выложите колечко ананаса.

Затем посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 45-60 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовое мясо выложите на тарелку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!