Описание приготовления:
Для приготовления можно взять свежий или консервированный ананас. С консервированного слейте жидкость. Сыр выбирайте на свой вкус. Мясо может быть как телятина, так и любое другое.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Телятина / Фрукты / Ананас Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Телятина 350 Грамм
- Лук 1 Штука
- Ананас 4 Штуки (колечки)
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Майонез 4 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Растительное масло 20 Грамм
- Специи По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
70 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Телятина в духовке с ананасами»
Перед началом приготовления подготовьте необходимые ингредиенты. Мясо телятины выбирайте без костей.
Нарежьте мясо на порционные кусочки. Немного отбейте кухонным молоточком. Это сделает мясо мягче и оно быстрее приготовится. При отбивании накройте мясо пленкой, чтобы не разлетались брызги.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите отбитое мясо. Смажьте его майонезом. По вкусу посыпьте солью и специями. Учитывайте, что майонез уже содержит соль.
Лук очистите и нарежьте полукольцами. Разложите нарезанный лук по мясу.
На каждый кусочек мяса выложите колечко ананаса.
Затем посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 45-60 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовое мясо выложите на тарелку и подавайте к столу.
Приятного аппетита!