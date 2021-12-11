Как правильно выбрать котел для дачи

Рекомендуем рассмотреть специфики каждого вида. Вам будет интересно выяснить, как устроены отопительные котлы, ознакомиться с принципом их работы.

Виды котлов отопления

Котлы работающие от электричества

Представим обыкновенный электро чайник с трубчатым электронагревателем (Трубчатый нагреватель). Увеличим его в десяток раз и получаем самый простой электрокотел. Вода нагревается Трубчатый нагреватель до температуры которая задана, специализированный насос обеспечивает циркуляцию носителя тепла от отопительного котла к отопительным приборам. Хорошие качества отопительных котлов на электричестве, применяющих Трубчатый нагреватель, основываются на простоте конструкции. Они заключаются в низкой цене изделия и бюджетный эксплуатации. Недостатком считается уменьшение отдачи тепла по мере образования на Трубчатый нагреватель налета извести, что повышает расход электроэнергии. Быстроту нагрева носителя тепла зависит от мощности Трубчатый нагреватель. Предлагаем усвоить: электрические устройства, которые имеют мощность более 5 кВт, следует подключать к трехфазной электросети. Благодаря этому при подборе аппарата внимание свое обратите на эту характеристику.

Котлы газовые

Существенно посчастливилось владельцам дома, чьи дома подключены к централизованному газоснабжению. Возможна работа отопительных котлов на сжиженном газе, но для этого нужно обеспечить регулярную доставку баллонов с газом.

Весомыми частями газового аппарата являются топка с атмосферной горелкой, трубный змеевик, автоматика управления. При включении подается горючее, зажигается атмосферная горелка, сгорающий в камере сгорания газ отдает энергию тепла трубному змеевику, нагревающему воду. Автоматика управляет газоподачей, наблюдает за режимом температур. Нужно отметить, что необходимо выводить наружу газообразные, жидкие и твердые вещества.