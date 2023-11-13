Готовлю 25 штук за один раз. Домашние мясные котлеты — вкусные, аппетитные и сочные

Котлеты готовятся каждый день в невероятно большом количестве. Если сложить вместе котлеты, которые готовят домохозяйки и те, которые готовятся на фабриках, то их число превышает миллиард штук в день.

В каждой стране готовят котлеты по-разному. Во Франции предпочитают не дробить мясо. То есть, котлеты делаются из целого куска мяса, а точнее ребрышек.

В Америке котлеты делают из фарша. Но там котлеты тонкие и плоские, так как их удобнее класть в бургеры. В странах СНГ котлеты делают с рисом и хлебом. Расскажем, как сделать сочные вкусные котлеты.

Ингредиенты для котлет:

фарш — кг;

чеснок — 4 зубчика;

репчатый лук — 350 г;

картофель — 300 г;

белый черствый хлеб — 100 г;

вода — 150 мл;

соль — 1,5 ч.л.;

черный молотый перец — 1/2 ч.л.;

панировочные сухари;

мука.

Приготовление котлет:

Замачиваем черствый хлеб в воде. Фарш желательно делать из разных видов мяса — курятины, говядины и свинины, например.

Пропускаем через мясорубку также лук, очищенный картофель и отжатый белый хлеб.

В смесь вливаем холодную воду, высыпаем соль и черный молотый перец.

Отбиваем и тщательно перемешиваем все компоненты.

Формируем 25 котлет среднего размера, обваливаем их в панировочных сухарях или муке.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты с обеих сторон по 3-4 минуты до золотистой корочки.

Перекладываем котлеты в форму для запекания.

Запекаем котлеты в духовке при 190 градусах 20 минут.

В результате получаются мягкие и сочные котлеты. Часть котлет можно заморозить и жарить или запекать в течение нескольких дней.