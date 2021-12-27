Как правильно выбрать ноутбук?

При выборе ноутбука следует обращать внимание на его технические характеристики. Что составляет производительность ноутбука:

Процессор

Большинство процессоров для ноутбуков производят компания Intel и AMD. Главное их отличие от процессоров ПК — энергосбережение, что удлиняет время автономной работы без подзарядки. Частота процессора. В старых моделей переносных компьютеров она может варьироваться МГц (мегагерцами) и ГГц (гигагерцами) — в новых. Желательно купить ноутбук с новым двух ядерным процессором или много ядерным. Но если выбирается ноутбук только для работы с документами, то можно обойтись и 1-2ГГц равно ядерного процессора. Процессор в ноутбуке, да и в любом компьютере, это головное устройство обработки информации, и от него зависит насколько быстро ноутбук обдумывать задачи, которые вы ему зададите.

Оперативная память

В большинстве ноутбуков объем оперативной памяти равен 4Gb. Большая оперативная память подразумевает меньший расход батареи и ускорения работы всей оперативной системы ноутбука. Поэтому, разумно не экономить на оперативной памяти. — Видеосистема В нее входят: видеокарта и дисплей. В ультра портативные нетбуки обычно ставят экраны от 7-14 «для уменьшения габаритов изделия и слабые видеокарты. Но бизнес и игровые ноутбуки оснащены современными видеокартам, позволяющие играть даже в самые современные игры.

Жесткий диск

Точно так же, как и с оперативной памятью — чем больше, тем лучше, ведь объем современных винчестеров мало влияет на энергопотребление.