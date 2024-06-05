Неополитанские пончики зепполе: рецепт сладкого карнавального лакомства

Такие пончики обычно готовят на праздники вроде карнавала. И это исторический рецепт, который точно стоит попробовать.
Зепполе ди Сан Джузеппе — это роскошные оладьи, которые готовятся в форме пончиков. Обычно – на праздник Сан Джузеппе. Рецептом поделились на сайте Сucchiaio.
Они готовятся из самых простых продуктов и украшаются заварным кремом, который лучше всгео приготовить по рецепту который Фокус уже публиковал ранее. А также вишнями в сиропе и сахарной пудрой.
Их можно жарить, как традиционным способом, так и запекать. В этом рецепте мы готовим их в первом варианте, который предполагает предварительное приготовление в духовке и последующую обжарку.
Фундаментальным аспектом, который следует учитывать, является температура масла, которая никогда не должна превышать 170°, иначе зепполи остануться сырыми внутри и не разбухнут должным образом.
Пончики зепполе
Ингредиенты:
- 125 мл воды;
- 50 г сливочного масла;
- 1 щепотка соли;
- 100 г муки;
- 15 г сахарного песка;
- 75 г яичных белков;
- 75 г яиц.
- Для начинки:
- 1/2 порции заварного крема.
- Для украшения:
- Вишня в сиропе;
- сахарная пудра;
- масло для жарки.
Приготовьте заварной крем, накройте его пищевой пленкой и дайте остыть. В кастрюле доведите до кипения воду вместе с маслом, сахаром и солью. Сняв с огня, всыпаем сразу всю просеянную муку, перемешивая венчиком.
Поставьте кастрюлю обратно на огонь и варите, постоянно помешивая, чтобы масса подсохла. Когда он оторвется от стенок, начнет шипеть и на дне кастрюли появится легкая белая пелена, значит, готово. Дать остыть. Переложите его в планетарный миксер и постепенно добавляйте взбитые яйца и яичные белки.
Нагрейте духовку до 200°. Когда смесь станет блестящей, гладкой и липкой, ниспадающей лентой, переложите ее в кондитерский мешок с насадкой-звездочкой диаметром 15 мм. На противень, застеленный бумагой для выпечки, выложите зепполе, формируя две перекрывающиеся друг от друга короны, располагая их на соответствующем расстоянии.
Готовьте их сначала в духовке, пока они не отойдут от бумаги для выпечки, затем сразу же обмакивайте их в масло при температуре 170° до золотистого цвета, перевернув с обеих сторон.
Слейте масло с зепполе шумовкой и дайте ему высохнуть на кухонной бумаге. Поместите щедрую порцию заварного крема на каждое жаркое и завершите, посыпьте сахарной пудрой и добавьте вишню в сиропе в центр.
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