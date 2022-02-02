Как правильно выбрать смартфон?

Ведущие бренды смартфонов 4g, такие как Apple, Samsung и Google, являются главными претендентами на разработку лучших смартфонов.

Сила современной производительности

Что касается оперативной памяти, для эффективной работы Android-смартфонов необходим минимум 6 ГБ оперативной памяти. Нет ничего ниже этого не стоит ваших денег. Несколько мобильных телефонов Android с 8 ГБ ОЗУ также были представлены в секторе смартфонов, при этом многие новые мобильные телефоны предлагают до 12 ГБ ОЗУ. Концепция минимальной оперативной памяти не так уж и актуальна для телефонов iOS, поскольку они работают на совершенно другой системе управления памятью.

Емкость внутренней памяти смартфона

Третий фактор, который следует учитывать, — это емкость внутренней памяти смартфона. В наши дни смартфоны оснащены как минимум 32 ГБ внутренней памяти, однако большая часть этой памяти съедается системной памятью, встроенными и внешними приложениями. Следовательно, настоятельно рекомендуется выбирать телефон с внутренней памятью не менее 64 ГБ. В зависимости от ваших дальнейших потребностей в хранилище вы можете расширить свою память с помощью слота micro SD. Эта концепция карты microSD касается только смартфонов Android, так как телефоны iOS требуют, чтобы вы раз и навсегда выбрали объем внутренней памяти.