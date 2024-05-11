Тает во рту. Овсяно-йогуртовый торт: без муки и сахара

Торты стали настолько разнообразным десертом, что трудно сосчитать, сколько всего их видов бывает. Самый распространенный Бисквитный торт. Бисквитные коржи пропитываются кремом или другой начинкой, а сверху торт украшается глазурью, фруктами или другими сладостями.

Еще существует Песочный торт. Этот торт готовится из песочного теста, которое пропитывается кремом или джемом. Сверху торт украшается орехами, шоколадом или фруктами.

Слоёный торт — это торт состоит из слоеных коржей, которые пропитываются кремом. Сверху торт может быть украшен глазурью, кремом или фруктами.

Это лишь малая часть всех разновидностей десерта.

Расскажем, как готовить, например, овсяно-йогуртовый торт без сахара.

Ингредиенты:

желтки — 2 шт.;

соль — щепотка;

подсластитель — 7 ст.л.;

ванильный экстракт — 2 ч.л.;

сливочное масло — 80 г;

овсяные хлопья — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

белки — 2 шт.;

греческий йогурт — 400 г;

кукурузный крахмал — 50 г.

Приготовление овсяно-йогуртового торта:

Желтки смешиваем с солью, 4 ложками подсластителя и ложкой ванильного экстракта, взбиваем миксером до растворения песчинок. Измельчаем в блендере овсяные хлопья, высыпаем их вместе с разрыхлителем в желтковую смесь.

Растапливаем сливочное масло и выливаем его в смесь овсянки и желтков, замешиваем тесто. Отдельно взбиваем белки с щепоткой соли до пышной пены.

Высыпаем в белковую массу подсластитель и ванильный экстракт, продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Добавляем в смесь греческий йогурт, смешиваем.

Высыпаем в крем крахмал, тщательно перемешиваем компоненты. В форму для выпечки кладем тесто, заранее дно смазываем сливочным маслом.

Выкладываем на верхушку теста крем, выравниваем по поверхности. Выпекаем торт при 180 градусах 40 минут.

После выпекания даем торту остыть. Получается красивый низкокалорийный торт без сахара.