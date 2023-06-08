Рецепты Как приготовить картофель – рецепт с укропом По Admin - 8 июня, 2023 0 82 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Скучали по молодому картофелю? Пора готовить ее с любимым свежим укропом и нежным сливочным маслом. Молодой картофель – любимый продукт украинцев, ведь он еще не содержит так много крахмала, как старый. Ее вкус сладкий, нежный, и она скорее готовится. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Молодой картофель готовят с маслом, укропом, тушат после варки в сливках или сметане. Подавайте ее к мясным блюдам или готовьте салаты – это невероятно вкусно! Рецепт молодого картофеля с укропом. Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 500 граммов молодого картофеля; – укроп; – вода; – 30 граммов сливочного масла 82% жирности; – соль. Приготовление: Тщательно промываем картофель, очищаем от кожуры. Интересный метод очищения молодого картофеля : выкладываем помытый картофель в кастрюлю, насыпаем соли и закрываем крышкой. Трясем все минут 5. После этого промываем картофель и ставим вариться. Выкладываем картофель в кастрюлю с кипятком, варим в течение 20 минут. Сцеживаем воду, добавляем сливочное масло и перемещаем. Молодой картофель / Фото Cook with cocktails Промываем свежий укроп, нарезаем его и добавляем в картофель. Выкладываем картофель в тарелку и подаем к столу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить молодой картофель на гриле по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Запеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхКак из Италии – рецепт пасты с сезонными овощамиЧизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложкеВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефире