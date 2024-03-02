Рецепт: Маринованный лук к шашлыку — хрустящий и пряный

Ингредиенты:

лук репчатый — 800 гр;

вода — 0,5 л;

укроп — 1 пучок;

соль (с горкой) — 1 ч.л.;

сахар — 0,5 ст.л.;

уксус 9% — 2 ст.л.;

масло растительное — 2 ст.л.;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Уже совсем скоро настанет пора шашлыков (или парад шашлыков?) Весна, майские выходные, шашлыки, отдых на природе. Долгожданное время для любителей жареного мяса, приготовленного на углях, на костре и свежем воздухе! Как же это бомбически вкусно! Но как же шашлык без дополнительных ингредиентов? Уж лучок по-любому должен прилагаться к шашлыку, иначе, шашлычное счастье будет лишь на 99%, а не на все 100. Сегодня, предлагаю вашему вниманию проверенный рецепт маринованного лука к шашлыку. Рецепт я нашла на просторах интернета, но отрегулировала граммовки по своему вкусу. И они, надо сказать, значительно отличаются от «оригинала», то есть, от предложенных граммовок фуд-блогера. У него оказалось слишком много сахара и почти без соли. Лук по вкусу вышел просто противно сладким. А в целом, рецепт хорош тем, что гениально простой и не нуждается в строгих пропорциях. Пробуйте, готовьте, меняйте соотношение соль-сахар-уксус — и у вас будет самый крутой маринованный лук к шашлыку! Начнем.

1) Подготавливаем все ингредиенты.

Также, нам понадобится глубокая миска.

2) Лук шинкуем полукольцами (если хотите, можно кольцами), зелень мелко рубим.

3) Перемешиваем в глубокой миске. Пусть так постоит минут 10, аромат смеси лука и укропа восхитителен!

4) Готовим маринад. В теплой воде растворяем соль, сахар, доводим до кипения, вливаем растительное масло. Снимаем с плиты, даем остыть до комнатной температуры, добавляем уксус и заливаем лук. Убираем в холодильник, как минимум на полчаса, а лучше на ночь.

5) Сливаем жидкость, лук перекладываем в другую емкость.

Вот, собственно, наш маринованный лук к шашлыку и готов. Хрустящий, не острый, вкусный и ароматный! Несомненно, с ним любой шашлык будет еще вкуснее.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.