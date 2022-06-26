Как увеличить продажи билетов на мероприятия

1. Продавайте билеты на мобильном телефоне

Только в прошлом году около 1,8 миллиарда человек совершили покупки в Интернете. А по состоянию на первый квартал 2021 года смартфоны заняли первое место как устройства, наиболее часто используемые для цифровых покупок в мире. Фактически, популярность мобильных устройств для совершения как крупных, так и мелких покупок была названа одной из самых заметных тенденций в коммерции, которую вы можете использовать для увеличения своих продаж в следующем году и в будущем. Как продать билеты на мероприятие: несколько фишек работы с ценой узнаете тут https://mosaica.ru/ru/mo/news/2022/03/28/kak-prodat-bilety-na-meropriyatie-neskolko-fishek-raboty-s-tsenoi.

Таким образом, в дополнение к обычному сайту продажи билетов убедитесь, что у вас есть мобильное приложение для продажи билетов на мероприятия через приложение или веб-сайт, оптимизированный для мобильных устройств. Мобильная платформа продаж, которая позволяет потенциальным посетителям очень легко зарегистрироваться на ваше мероприятие со своих мобильных устройств. Вот почему наличие правильного стека технологий заранее может быть очень полезным.

Но если вы только начинаете, убедитесь, что ваше программное обеспечение для продажи билетов может точно регистрировать продажи по всем доступным каналам в режиме реального времени. Таким образом, вы предотвратите ненужные препятствия (например, продажи на мобильных устройствах, а не на настольных компьютерах) и, в конечном итоге, сохраните свой бренд в безупречном виде на протяжении всего процесса продаж.

2. Создайте дефицит

Qtickets говорит, что дефицит — это одна из самых важных тактик, которую вы можете использовать для стимулирования продаж . Пока вы правдивы в своих утверждениях (например, у вас осталось всего 10 VIP-билетов) и используете их экономно, дефицитный маркетинг может увеличить продажи на целых 226%. Две основные категории нехватки онлайн-методов продажи билетов включают:

Количество. Будь то ограниченное количество мест, VIP-пакеты или дополнительные возможности, низкая доступность убедит тех, кто колеблется, купить сейчас, а не ждать. Примеры дефицита количества билетов на мероприятия включают ограниченное количество билетов на конференции и места в первом ряду на живых выступлениях. Чтобы донести эту мысль до посетителей сайта, добавьте бегущие строки, которые отображают количество оставшихся билетов в режиме реального времени. Вы также можете перевернуть его и показать, сколько билетов уже было куплено, если вы хотите использовать небольшой FOMO (тактика, которая особенно эффективна примерно для 60% миллениалов ).

Время . Если посетители вашего веб-сайта с билетами на мероприятия имеют все время в мире, чтобы принять решение, они с меньшей вероятностью совершат конверсию . Просто добавив часы обратного отсчета на страницу своего продукта, одна интернет-компания смогла увеличить свои продажи на 9% . Отображайте таймеры или четко указывайте время/дату окончания продаж на своем веб-сайте, чтобы влиять на потенциальных клиентов.