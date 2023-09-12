Перечислены фрукты и овощи, которые становятся полезнее после термообработки

По мнению экспертов, предпочтительнее есть овощи и фрукты в сыром виде, но порой термическая обработка — это не вопрос вкуса, а вопрос здоровья. Издание «Доктор Питер» рассказало о продуктах, которые станут еще полезнее только после приготовления.

Диетолог Ольга Моховая, отметила, что при термообработке из фруктов и овощей «вымываются» полезные вещества: витамины С, Р, В и минералы, особенно железо, магний и кальций.

При этом, по словам эксперта, витамины А, К, Е, D остаются в продуктах и после воздействия высоких температур, а витамин В6 при варке преобразуется в свою активную форму.

Термическая обработка не испортит морковь, красный перец, шпинат, помидоры, все виды капусты, репу, бобовые, репчатый лук, молодой картофель, яблоки и консервированные персики. В этих овощах и фруктах сохранится большая часть полезных веществ, а также образуются новые соединения, которые также важны для организма.

Ранее гастроэнтеролог Рустем Садыков объяснил, что для сбалансированного питания необходима и холодная, и горячая пища. По его словам, в сыром, неприготовленном виде лучше есть молочные продукты, в частности молоко и йогурты.