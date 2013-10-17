Как работает мониторинг обменных пунктов

от -

Перед поездкой вполне логично поинтересоваться, какая валюта в Китае. Рассмотрим в нашей стране более детально особенности современной китайской валютой. Прежде всего, национальная валюта Китая – юань. Курс национальной китайской валюты по отношению к американскому доллару составляет около 8.2 юаней за доллар США.

В обиходе сегодня находятся в стране тринадцать видов возможных купюр: 100,50,20,10,5,2,1 юань, также 5,2,1 цзяо и 5,2,1 феней. Для монет предусмотрено наличие шести номиналов: 1 юань, пять цзяо, 5 феней, 2 и 1 фень. Один юань составляет 10 цзяо, а непосредственно 1 цзяо равен 10 феней. Распространено хождение китайских юаней в виде бумажных банкнот и непосредственно монет. Контролировать курсы различных обменников вы можете на сайте https://exchangesumo.com.

Помимо прочего, существуют в местном обороте страны купюры старого и нового образцов. Рекомендуют специалисты обмен валюты в обменных пунктах, которые находятся при банках. Не стоит соглашаться брать рваные или мятые купюры, поскольку в противном случае есть риск от них просто не избавиться.

Также, многие кто планирует посещение Китая, задумываются о том, какую валюту брать в Китай? Ответ тут достаточно прост, ведь самым действенным способом будет взять с собой кредитную карту. В современной практике китайскими банками обслуживается следующий набор кредитных карточек: Master Card, Visa Card, JCB, Diners Card, American Express Card. Держатели перечисленных кредитных карт имеют возможность при предъявлении их получить в Банке Китая требуемую сумму наличных средств либо же выполнить безналичные расчеты в установленных ресторанах, магазинах и отелях.

Кстати говоря о магазинах, при планировании шоппинга стоит отметить режим работы магазинов. Для местных китайских магазинов характерен график работы с 8:00 утра до 21:00 вечера. В определенных магазинах продавцы могут поддержать разговор на английском языке, в основной части туристических магазинов и торговых центров имеются также пункты для обмена валюты.

Стоит отметить, что в стране принято повсеместно торговаться. При этом стоимость стоит занижать вплоть до 50 процентов. В таком случае можно рассчитывать на возможность приобрести товар со скидкой в 30 процентов.

Китайская валюта, юань, также называется жэньминби (в буквальном переводе – «народные деньги»). Китайский юань относится к числу наиболее устойчивых и стабильных валют в странах Восточной Азии и по всему миру. После девальвации национальной валюты, которая произошла в 90-х годах, придерживается последние годы курса порядка восьми юаней за один американский доллар.