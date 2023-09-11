ГлавнаяРецепты30 минут и можно есть: как приготовить баклажанную икру 30 минут и можно есть: как приготовить баклажанную икру На чтение: 1 минута В сезон баклажанов мы предлагаем вам не только производить заготовки на зиму, но и наслаждаться вкусом овощей здесь и сейчас. Почему бы не приготовить на закуску баклажанную икру? У нас есть отличный рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Баклажанная икра – отличная закуска к столу. Ее можно подавать отдельно или к основным блюдам. Намажьте ее на хлеб и получите вкусные бутерброды в считанные минуты. Читайте также Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу Рецепт баклажанной икры Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 1 баклажан; – 2 сладких перца; – 3 зубчика чеснока; – 1 небольшой помидор; – 5 граммов масла; – 5 граммов сливочного масла; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень для запекания покрываем пергаментом, сбрызгиваем маслом и выкладываем баклажаны, перцы и помидор. Чистим зубчики чеснока и тоже выкладываем в овощи. Запекаем все вместе в течение 15 – 20 минут. Достаем овощи из духовки и даем им остыть. Снимаем шкурку с овощей, с перца удаляем семена. Перебиваем овощи в чаше блендера, чтобы они соединились. Добавляем сливочное масло, соль и перец по вкусу. Если любите более жирную икру, добавьте больше масла. Еще раз перебейте икру, теперь уже в однородную текстуру. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить тушеную капусту, которую мамы. Поделитесь с друзьями