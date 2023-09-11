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30 минут и можно есть: как приготовить баклажанную икру

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30 минут и можно есть: как приготовить баклажанную икру

В сезон баклажанов мы предлагаем вам не только производить заготовки на зиму, но и наслаждаться вкусом овощей здесь и сейчас. Почему бы не приготовить на закуску баклажанную икру? У нас есть отличный рецепт.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Баклажанная икра – отличная закуска к столу. Ее можно подавать отдельно или к основным блюдам. Намажьте ее на хлеб и получите вкусные бутерброды в считанные минуты.

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Рецепт баклажанной икры

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 баклажан;
– 2 сладких перца;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 небольшой помидор;
– 5 граммов масла;
– 5 граммов сливочного масла;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень для запекания покрываем пергаментом, сбрызгиваем маслом и выкладываем баклажаны, перцы и помидор. Чистим зубчики чеснока и тоже выкладываем в овощи.
  • Запекаем все вместе в течение 15 – 20 минут.
  • Достаем овощи из духовки и даем им остыть. Снимаем шкурку с овощей, с перца удаляем семена.
  • Перебиваем овощи в чаше блендера, чтобы они соединились. Добавляем сливочное масло, соль и перец по вкусу. Если любите более жирную икру, добавьте больше масла. Еще раз перебейте икру, теперь уже в однородную текстуру.

Приятного аппетита!

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