Как работают дивиденды?

Дивидендные акции и дивидендная доходность

Дивидендная доходность выражает ставку дивидендов в процентах от цены акции. Если акция, торгуемая по цене 100 долларов за акцию, приносит дивиденды в размере 1 доллара, то ставка дивидендов составляет 1 доллар, а ее доходность — 1 процент.

Как найти акции или фонды с высокими дивидендами

Инвесторы, желающие купить акции с денежными дивидендами, смогут выбирать между двумя классами дивидендных акций: обыкновенными и привилегированными. Хотя вы можете услышать термин «предпочтительный» и предположить, что это более выгодная сделка, это не всегда так.

Привилегированные акции обычно предлагают более высокие дивиденды, но имеют фиксированную цену выкупа. Также существует колл-опцион, при котором компания может заставить вас продать им ваши акции через определенный период времени, обычно пять лет.

По обыкновенным акциям дивиденды ниже. Эти акционеры последними в очереди получают свои дивиденды, поэтому акционеры могут не получить обещанные дивиденды, если прибыль упадет. Цены на акции, вероятно, будут более волатильными, чем цены на привилегированные акции, но цена выкупа не имеет такого встроенного потолка. Кроме того, ваши акции никогда не будут отозваны.

Прежде чем инвестировать в дивидендные акции, обыкновенные или привилегированные, примите во внимание: они небезопасны. В краткосрочной перспективе вы можете выйти вперед. Но в долгосрочной перспективе, ставки на отдельные акции увеличивают риск в вашем портфеле, потому что стоимость акций со временем может снижаться.