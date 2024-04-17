Мясные рулетики с маринованным огурцом: пошаговый рецепт

Рулетики можно подавать с любым гарниром.
Не знаете, что вкусного приготовить на ужин, чтобы привычный гарнир заиграл новыми красками? Тогда рекомендуем обратить внимание на мясные рулетики с маринованным огурцом. Рецептом этого сытного блюда поделились в блоге «Консервация и кулинария». Порадуйте себя и родных новым сытным блюдом.
Мясные рулетики с маринованным огурцом
Ингредиенты:
- свинина – 350 гр;
- соленые огурцы – 150 гр;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- сыр твердый – 80-90 гр;
- яйца – 1 шт;
- мука – 2 ст. л;
- масло растительное – 50 гр;
- специи.
Способ приготовления:
Свинину нарезать пластинами, отбить, чтобы получились тонкие листы. Посолить и поперчить.
Сыр и соленые огурцы нарезать полосками. На мясо выложить кусочки огурцов и сыра, добавить немного измельченного чеснока. Свернуть мясо рулетиками. Чтобы оно не распадалось, можно скрепить рулеты зубочистками. Запанировать их в муке, затем окунуть во взбитое яйцо.
Обжаривать рулетики в сковороде с маслом на сильном огне 2-3 минуты, затем на минимальном огне под крышкой – еще 15-20 минут.
Подавать с любым гарниром.
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