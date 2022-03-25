Как сделать элитный алкоголь в домашних условиях

Нос — поджаренный зефир и бананы. Немного кедра и красных фруктов. Это определенно на сладкой стороне, но не подавляющей. Имеет перечный вкус кленовых конфет. Середина вкуса — апельсиновая цедра и ваниль. Вкус не такой сладкий, как может показаться на носу. Вкус также имеет минеральную или обугленную нотку. Послевкусие немного пряное и не слишком дубовое. Это приятно задерживается с бананами и дубом.

Учитывая все обстоятельства, это отличная заливка. Он отличается от бурбона High-Rye, известного нам как Bulleit. Это неплохо. Не обращая внимания на ностальгию по бутылке, я бы выбрал новую защиту от бочек Bulleit, а не эту бутылку. Эта бутылка напоминает мне пыльный Old Charter 7. Наверное, это тот же самый бурбон.

АМЕРИКАНО

Это был первый напиток, заказанный Бондом в Casino Royale , и это первый намек на его утонченный вкус в напитках. В «От взгляда на убийство » мы узнаем, что он считает этот вид напитка более подходящим для ужина в уличном кафе, чем более крепкий коктейль. Если не считать историй о Джеймсе Бонде, этот напиток впервые был подан в баре Garspare Campari в Милане в 1860-х годах и является поистине классическим коктейлем. Вот как сделать его самостоятельно.

Налейте 1 унцию Кампари и 1 унцию сладкого вермута в старинный стакан, наполненный кубиками льда.

Долейте его содой.

Украсьте долькой апельсина или долькой лимона.

Maker’s Mark, отказавшаяся от своих доказательств, была единственным конкурентом цены Букера в отношении общественного резонанса. Отпор был громким и единодушным. Мог ли Бим передумать? Может быть. Если они это сделают, это будет величайший маркетинговый ход всех времен. Книга Букера в настоящее время слетает с прилавков. Я разговаривал с одним ритейлером, который продает около 10 бутылок Букера в год. Вчера его полка была стерта с шести бутылок. Я думаю, что это часть путаницы. Booker’s — это не бутылка, которая слетает с полки и у которой есть проблемы с распределением. Он стоит на большинстве полок на 2-3 релиза в большинстве мест. В этом вся прелесть. Теперь, если Beam объявит об отмене изменения цен через несколько недель, они просто распродают весь свой старый инвентарь как раз к новому году. Просто мысль.