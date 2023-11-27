Описание приготовления:
Такой омлет может стать прекрасным завтраком или полдником для детей и взрослых. Чем темнее будут желтки, тем ярче получится омлет. При желании в яичную массу можно добавить зелень и любимые специи.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 2 Штуки
- Молоко 40 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
58 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Омлет без масла на сковороде»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления омлета на сковороде без масла. Яйца и молоко достаньте из холодильника заранее, чтобы они стали комнатной температуры.
В миску разбейте яйца, влейте молоко, посолите и поперчите.
Венчиком перемешайте яйца с молоком до однородной массы. Не нужно ее сильно взбивать, достаточно просто перемешать.
Сковороду с тефлоновым покрытием нагрейте на медленном огне и вылейте в нее омлетную массу. Закройте сковороду крышкой и готовьте омлет на медленном огне в течение 10-12 минут. Яичная масса должна полностью стать плотной. Снимите сковороду с огня и переложите на тарелку. При желании можно посыпать свежей зеленью.
Приятного аппетита!