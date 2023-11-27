Описание приготовления:

Такой омлет может стать прекрасным завтраком или полдником для детей и взрослых. Чем темнее будут желтки, тем ярче получится омлет. При желании в яичную массу можно добавить зелень и любимые специи.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 2 Штуки

Молоко 40 Миллилитров

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

58 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Омлет без масла на сковороде»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления омлета на сковороде без масла. Яйца и молоко достаньте из холодильника заранее, чтобы они стали комнатной температуры.

В миску разбейте яйца, влейте молоко, посолите и поперчите.

Венчиком перемешайте яйца с молоком до однородной массы. Не нужно ее сильно взбивать, достаточно просто перемешать.

Сковороду с тефлоновым покрытием нагрейте на медленном огне и вылейте в нее омлетную массу. Закройте сковороду крышкой и готовьте омлет на медленном огне в течение 10-12 минут. Яичная масса должна полностью стать плотной. Снимите сковороду с огня и переложите на тарелку. При желании можно посыпать свежей зеленью.

Приятного аппетита!