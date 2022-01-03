Как сделать монтаж матов под теплый пол?

Укладка виниловых полов на теплый пол: умный ремонт квартиры

Делаете ремонт квартиры, задумались о том, какие бы сделать полы в кухне, коридоре или ванной комнате? Если вы хотите использовать теплый пол под винилом, вы должны учесть несколько моментов. Полы с подогревом представляют собой систему труб, по которым циркулирует нагретая вода.

Благодаря равномерной умеренной температуре этой воды виниловые полы хорошо подходят в качестве напольного покрытия над полом с подогревом. Чтобы тепловая энергия нагревала только воздух в помещении, а не пол, обогреватель установлен на изоляционном слое из пенополистирола. Тепло излучается только в стяжку, которая служит накопителем тепла. Из этого накопительного резервуара тепло поступает в воздух помещения и обеспечивает комфортные условия проживания.

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Стяжка как теплоаккумулятор

При включении системы подогрева полов в начале нового отопительного сезона осенью требуется от 10 до 12 часов. В первую очередь равномерно нагревается стяжка над утеплителем. Он служит накопителем тепла. В месяцы отопительного сезона стяжка всегда остается слегка теплой, даже если на ночь выключить обогрев. После отопительного сезона стяжка снова остывает.

Подходит для полов с подогревом

Виниловые полы расширяются и снова сжимаются при сильных колебаниях температуры. Тем не менее, он идеально подходит в качестве напольного покрытия поверх теплого пола. Причина в том, что температура в водопроводных трубах системы теплого пола относительно постоянна. Производители гарантируют, что поверхность пола не нагреется выше 26 — 28 градусов по Цельсию.

Это естественно для низкотемпературных систем отопления, устанавливаемых в новостройках. Специально отмечены виниловые полы, подходящие для полов с подогревом. Если эта этикетка отсутствует, вы должны получить письменное подтверждение от продавца, что виниловые полы подходят для этого.

Требуется специальная изоляция

Для полов с подогревом предусмотрена специальная звукоизоляция от ударного шума. Они содержат кварцевый песок, который сохраняет тепло, а затем отдает его в комнату. Изоляционные материалы, такие как пенополистирол, пробка или пена, не подходят. Это предотвращает распространение тепла.