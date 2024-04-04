Описание приготовления:
К данному бисквиту идеально подойдёт сливочный или масляный крем, а если будете его подавать как самостоятельное лакомство, то достаточно будет посыпать его сахарной пудрой или полить любой глазурью. Быстро, просто и очень вкусно, а набор необходимых ингредиентов минимален. Бисквит получается нежным и воздушным, поэтому если вы будете оформлять его в виде торта, обязательно разрезайте аккуратно, иначе коржи развалятся в процессе нарезки. Перед нанесением крема рекомендую коржи так же пропитать, на выходе такое лакомство получится нежным и влажным и будет буквально таять во рту. Простой и очень удачный рецепт, берите на заметку!
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквит
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 4 Штуки
- Мука 130 Грамм
- Сахар 180 Грамм
- Кипяток 3 Ст. ложки
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Разрыхлитель теста 1 Чайная ложка
- Ванилин 1,5 Грамма
Количество порций 8
Калорийность
309 ккал
Калорийность
6 г
Белки
12 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бисквит на кипятке в мультиварке»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините в глубокой миске яйца, сахар и ванилин.
Взбейте до увеличения массы вдвое с помощью блендера или миксера. Я взбиваю не менее 7-10 минут.
Затем добавьте муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешайте при помощи лопатки или ложки.
Влейте растительное масло и кипяток.
Ещё раз аккуратно перемешайте.
Чашу мультиварки смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Вылейте тесто, установите режим «Выпечка» и готовьте до звукового сигнала.
После сигнала оставьте бисквит остывать в чаше с открытой крышкой.
Бисквит на кипятке в мультиварке готов. Аккуратно достаньте при помощи пароварки или тарелки и переложите на решётку.
Приятного аппетита!