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Бисквит на кипятке в мультиварке

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Бисквит на кипятке в мультиварке

Описание приготовления:

К данному бисквиту идеально подойдёт сливочный или масляный крем, а если будете его подавать как самостоятельное лакомство, то достаточно будет посыпать его сахарной пудрой или полить любой глазурью. Быстро, просто и очень вкусно, а набор необходимых ингредиентов минимален. Бисквит получается нежным и воздушным, поэтому если вы будете оформлять его в виде торта, обязательно разрезайте аккуратно, иначе коржи развалятся в процессе нарезки. Перед нанесением крема рекомендую коржи так же пропитать, на выходе такое лакомство получится нежным и влажным и будет буквально таять во рту. Простой и очень удачный рецепт, берите на заметку!
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 4 Штуки
  • Мука 130 Грамм
  • Сахар 180 Грамм
  • Кипяток 3 Ст. ложки
  • Растительное масло 3 Ст. ложки
  • Разрыхлитель теста 1 Чайная ложка
  • Ванилин 1,5 Грамма

Количество порций 8

Калорийность

309 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бисквит на кипятке в мультиварке»

Бисквит на кипятке в мультиварке

Подготовьте все ингредиенты.

Бисквит на кипятке в мультиварке

Соедините в глубокой миске яйца, сахар и ванилин.

Бисквит на кипятке в мультиварке

Взбейте до увеличения массы вдвое с помощью блендера или миксера. Я взбиваю не менее 7-10 минут.

Бисквит на кипятке в мультиварке

Затем добавьте муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешайте при помощи лопатки или ложки.

Бисквит на кипятке в мультиварке

Влейте растительное масло и кипяток.

Бисквит на кипятке в мультиварке

Ещё раз аккуратно перемешайте.

Бисквит на кипятке в мультиварке

Чашу мультиварки смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Вылейте тесто, установите режим «Выпечка» и готовьте до звукового сигнала.

Бисквит на кипятке в мультиварке

После сигнала оставьте бисквит остывать в чаше с открытой крышкой.

Бисквит на кипятке в мультиварке

Бисквит на кипятке в мультиварке готов. Аккуратно достаньте при помощи пароварки или тарелки и переложите на решётку.

Бисквит на кипятке в мультиварке

Приятного аппетита!

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