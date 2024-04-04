Описание приготовления:

К данному бисквиту идеально подойдёт сливочный или масляный крем, а если будете его подавать как самостоятельное лакомство, то достаточно будет посыпать его сахарной пудрой или полить любой глазурью. Быстро, просто и очень вкусно, а набор необходимых ингредиентов минимален. Бисквит получается нежным и воздушным, поэтому если вы будете оформлять его в виде торта, обязательно разрезайте аккуратно, иначе коржи развалятся в процессе нарезки. Перед нанесением крема рекомендую коржи так же пропитать, на выходе такое лакомство получится нежным и влажным и будет буквально таять во рту. Простой и очень удачный рецепт, берите на заметку!

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

Яйца 4 Штуки

Мука 130 Грамм

Сахар 180 Грамм

Кипяток 3 Ст. ложки

Растительное масло 3 Ст. ложки

Разрыхлитель теста 1 Чайная ложка

Ванилин 1,5 Грамма

Количество порций 8

Калорийность

309 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бисквит на кипятке в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините в глубокой миске яйца, сахар и ванилин.

Взбейте до увеличения массы вдвое с помощью блендера или миксера. Я взбиваю не менее 7-10 минут.

Затем добавьте муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешайте при помощи лопатки или ложки.

Влейте растительное масло и кипяток.

Ещё раз аккуратно перемешайте.

Чашу мультиварки смажьте маслом. Дно и бока присыпьте мукой или манкой. Вылейте тесто, установите режим «Выпечка» и готовьте до звукового сигнала.

После сигнала оставьте бисквит остывать в чаше с открытой крышкой.

Бисквит на кипятке в мультиварке готов. Аккуратно достаньте при помощи пароварки или тарелки и переложите на решётку.

Приятного аппетита!