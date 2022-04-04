Муж Марины Моргенштерн, Тагир Фагимович Валеев, также был крупным бизнесменом, владельцем ООО «Экомакссервис». Компания занималась производством нефтепродуктов, хранением нефти и газа. Также он занимал пост президента Федерации тяжелой атлетики Республики Башкортостан. Но брак продлился недолго, так как отец Алишера Моргенштерна был известным в городе любовником, у него было несколько браков и от каждой жены было по ребенку. В 2009 году Тагир Валеев ушел из жизни из-за проблем со здоровьем на фоне злоупотребления алкоголем и стресса после потери всего своего бизнеса.

В декабре 2020 года во время выхода телепередачи «Давай поженимся», в которой приняли участие Алишер Моргенштерн и его друг, рэпер Артем Готлиб (Слава Марольв), фото Алишера и ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева были показаны в его юность. На них многие отметили практически полное сходство характеров, из чего ведущая Лариса Гузеева предположила, что Александр Васильев мог быть внебрачным отцом Алишера и даже предложила им пройти ДНК-тест. Сам рэпер не стал отрицать возможное отцовство, отметив, что родного отца почти не видел, а возможно, его мать все это время врала сыну по этому поводу.

Как сейчас выглядит Марина Моргенштерн

У матери Алишера Моргенштерна нет официальных страниц в социальных сетях, и она не ведет активности в Интернете. При этом в сети есть несколько фото Марины в молодости, по которым можно увидеть, как она выглядит. Многие пользователи в комментариях отмечают большое сходство Алишера с его мамой и общие черты лица.

Кроме того, в октябре 2020 года мать рэпера появилась на публике во время открытия ресторана сына в Москве, где танцевала с сыном, а также спела песню. Кроме того, в сети есть видео, на котором Марина говорит несколько приятных слов о сыне на открытии ресторана и даже называет его своим божком. «Он учит меня жить по-другому. Однажды я пожаловалась ему, позвонила: Алишер, меня так обидели, мне так плохо. Знаете, что он мне сказал? Мама, это просто звук», — похвалила родительница.