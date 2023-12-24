Блинные суши: рецепт простой закуски с рыбой и сыром

Приготовление таких суши займент намного меньше времени, чем по оригинальному рецепту.
Если любите суши, но желания варить рис и возиться с закруткой рулетов у вас нет, лучшее решение – блинные суши. Готовятся они куда проще, чем оригинальное блюдо, и получаются очень вкусными. Как приготовить эту закуску, которая, кстати, вполне подойдет и для праздничного стола, рассказали в блоге «Рецепты каждый день».
Блинные суши
Ингредиенты:
Для блинов:
- молоко — 0,5 литра;
- растительное масло — 3 ст. л;
- мука — 9 ст. л. без горки;
- яйцо — 1 шт;
- сахар — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- красная рыба — 100 гр;
- огурец — 1 шт;
- творожный сыр — 100 гр.
Способ приготовления:
Все ингредиенты для теста хорошо перемешать, чтобы не было комочков, дать ему постоять минут 15-20, снова все перемешать и пожарить тонкие блинчики.
Красную рыбу порезать тонкими полосками. Огурец разрезать вдоль на 6-8 частей. При желании можно очистить его от шкурки.
На каждый остывший блин полосой выложить творожной сыр, рыбу и огурец. Свернуть рулетом. Отправить в холодильник на час, после чего разрезать готовые блины на кружочки и выложить на блюдо.
Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые суши «Филадельфия».