Как совместить спорт и работу

Некоторые считают, что их отдых должен заключаться в занятиях каким-либо видом спорта, а вот со временем на эти занятия порой бывает напряжёнка. Наши рабочие будни настолько нас загружают, частенько вынуждая задерживаться во внеурочное время. На тренировки времени не находится. В выходной обычно приходится решать вопросы быта. А если тренироваться нерегулярно, то результата не будет никакого. Начинаются попытки поиска выхода из такой ситуации. Некоторые прикрывают своё нежелание заниматься сахарным диабетом, но при правильном подходе занятия только пойдут Вам на пользу, а узнать больше о занятиях спортом при диабете вы сможете на сайте.

Вдруг вы остались без работы по какой-либо причине. Но это не означает, что вам стоит начать штурмовать спортзал. Ведь нельзя же постоянно только тренироваться в тренажёрном зале. Займитесь поисками новой работы, новой вакансии, чередуя эти поиски с занятиями спортом. Не забывайте, что вам необходимо иметь источник финансирования тех же тренировок. А потому поиски работы не стоит откладывать, отдавая всё освободившееся время тренировкам. Да и семья требует и внимания, и денег.

И ещё один минус аврального режима тренировок. Нарастает нагрузка на организм, что чревато серьёзными недомоганиями из-за перегрузок, которыми подвергается ваш организм. График «тренировки — работа» должен быть продуман и соблюдаться.

Если вы — хроник, а, следовательно, имеете противопоказания по физзанятиям, то не забывайте об этом. Если вы заметили, что у вас появились покалывание в сердце, усталость, начинает болеть голова, то отказывайтесь от занятий физкультурой немедленно. Если появилась мышечная боль и чувство дискомфорта после предыдущей тренировки, то снижайте интенсивность ваших тренировок или сократите их продолжительность, уменьшая количество упражнений.