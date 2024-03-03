Описание приготовления:
Для приготовления подойдёт любой сыр который хорошо плавится и который можно натереть на тёрке. Можно использовать несколько видов сыра одновременно. Если у вас сыр достаточно солёный, то уменьшите количество соли в рецепте. Вместо кефира можно взять простоквашу или не слишком густую сметану — все, что заскучало в вашем холодильнике. Хачапури по этому рецепту хороши с чаем, а можно подать их и к любым горячим блюдам как альтернативу хлебу. Очень вкусно, бюджетно и не хлопотно! Попробуйте!
Назначение: На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Кефир Блюдо: Выпечка / Хачапури География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 1 Штука
- Мука 100 Грамм
- Кефир 200 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка (без горки)
- Сыр 150 Грамм (любой, который хорошо плавится)
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
201 ккал
Калорийность
12 г
Белки
9 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ленивые хачапури с сыром на сковороде на кефире»
Подготовьте все ингредиенты. Сыр можете взять любой или взять два вида, смешанные друг с другом.
Взбейте яйцо с солью.
Влейте кефир.
Добавьте муку и разрыхлитель.
Перемешайте и добавьте тёртый сыр.
Перемешайте всё ещё раз. Тесто готово.
Сковороду разогрейте и смажьте маслом. Вылейте тесто и разровняйте его лопаткой. Диаметр моей сковороды 27 см., но можете взять сковороду чуть больше или меньше.
Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне около 10 минут, до тех пор, пока верх не схватится.
Затем при помощи широкой лопатки или тарелки, аккуратно переверните и готовьте под крышкой ещё 7-10 минут. Пока низ не подрумянится.
Разделите выпечку на порции и подавайте к столу. Ленивые хачапури с сыром на сковороде на кефире готовы. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Из данного количества продуктов у меня вышла одна лепешка, если у вас большая семья, смело делайте две-три порции. Можно жарить хачапури не только большими, но и в виде оладий. Обязательно дождитесь, когда тесто сверху "схватится", иначе при переворачивании хачапури могут порваться. В дополнении к этому блюду хорошо подать свежие овощи и зелень, а также какие-нибудь соусы — йогуртовый, сметанный или аджику.