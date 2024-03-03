Описание приготовления:

Для приготовления подойдёт любой сыр который хорошо плавится и который можно натереть на тёрке. Можно использовать несколько видов сыра одновременно. Если у вас сыр достаточно солёный, то уменьшите количество соли в рецепте. Вместо кефира можно взять простоквашу или не слишком густую сметану — все, что заскучало в вашем холодильнике. Хачапури по этому рецепту хороши с чаем, а можно подать их и к любым горячим блюдам как альтернативу хлебу. Очень вкусно, бюджетно и не хлопотно! Попробуйте!

Назначение: На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Кефир Блюдо: Выпечка / Хачапури География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Яйца 1 Штука

Мука 100 Грамм

Кефир 200 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка (без горки)

Сыр 150 Грамм (любой, который хорошо плавится)

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

201 ккал

Калорийность

12 г

Белки

9 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ленивые хачапури с сыром на сковороде на кефире»

Подготовьте все ингредиенты. Сыр можете взять любой или взять два вида, смешанные друг с другом.

Взбейте яйцо с солью.

Влейте кефир.

Добавьте муку и разрыхлитель.

Перемешайте и добавьте тёртый сыр.

Перемешайте всё ещё раз. Тесто готово.

Сковороду разогрейте и смажьте маслом. Вылейте тесто и разровняйте его лопаткой. Диаметр моей сковороды 27 см., но можете взять сковороду чуть больше или меньше.

Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне около 10 минут, до тех пор, пока верх не схватится.

Затем при помощи широкой лопатки или тарелки, аккуратно переверните и готовьте под крышкой ещё 7-10 минут. Пока низ не подрумянится.

Разделите выпечку на порции и подавайте к столу. Ленивые хачапури с сыром на сковороде на кефире готовы. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Из данного количества продуктов у меня вышла одна лепешка, если у вас большая семья, смело делайте две-три порции. Можно жарить хачапури не только большими, но и в виде оладий. Обязательно дождитесь, когда тесто сверху "схватится", иначе при переворачивании хачапури могут порваться. В дополнении к этому блюду хорошо подать свежие овощи и зелень, а также какие-нибудь соусы — йогуртовый, сметанный или аджику.