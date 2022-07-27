Как создать простую стратегию заработка на торговле финансами? Что такое ETF?

Что такое индексный фонд? Поставщик индексного фонда гарантирует, что он максимально точно представляет развитие индекса. Инвестиции индексного фонда (составляющие и вес) точно определяются индексом. Индексы — это рыночные барометры, которые позволяют определить эффективность или доходность всех рынков. Узнать, как создать простую стратегию и тактики скальпинга на Форексе вы можете в этой статье.

Индексный фонд имеет большое преимущество: вы, как инвестор, всегда знаете, куда вы вложили деньги. Поскольку состав базового индекса, такого как EURO STOXX 50, всегда известен. Европейский фондовый индекс (EURO STOXX 50) включает акции 50 крупнейших акционерных корпораций еврозоны, взвешенные в соответствии с их размером (измеряемым рыночной капитализацией в свободном обращении).

Что такое ETF? Объясняется просто на примере EURO STOXX 50. Для выбора акций не требуется никакого сложного анализа из-за репликации индекса в случае индексных фондов/ETF (по сравнению с активными инвестиционными фондами). По этой причине провайдер ETF получает только низкие ежегодные сборы за свои услуги. Таким образом, ETF также значительно дешевле, чем традиционные взаимные фонды, и в большинстве случаев показывают более высокие результаты.

Что означает биржевая торговля? ETF торгуются на фондовой бирже аналогично акциям. Таким образом, вы можете покупать и продавать ETF в любое время в течение торговых часов. По сравнению с этим типичные взаимные фонды торгуются только один раз в день через инвестиционную компанию.

В то время как взаимные фонды обычно несут высокие авансовые платежи, за торговлю ETF оплачиваются только комиссионные банка за заказ и обычно небольшая разница между спросом и предложением (спред) во время торговли на бирже .

Почему я никогда раньше не слышал об ETF? ETF не являются популярным продуктом для финансовых консультантов и дочерних банков, ориентированных на комиссионные. Поскольку эти советники в основном выживают за счет комиссий, выплачиваемых им за продажу финансовых продуктов соответствующими поставщиками средств. Однако для ETF таких комиссий нет. По этой причине ETF в настоящее время рекомендуются почти исключительно платными финансовыми консультантами.

В то время как ETF относительно неизвестны частным инвесторам, профессионалы используют их в своих инвестициях в течение многих лет. ETF являются фиксированной частью портфелей в пенсионных фондах и страховых компаниях. Но популярность быстро растет. Если вы внимательно читаете газету, то довольно часто будете видеть отчеты о ETF. В частности, клиенты онлайн-брокеров все чаще используют ETF для своих инвестиций.