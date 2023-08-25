Кабачки вкуснее мяса. Быстро и просто: рецепт кабачковых котлет с рисом

Трудно найти поваренные книги, в которых нет хотя бы одного рецепта приготовления блюда из кабачков. Они популярны как в нашей стране, так и в Европе. Дело в том, что кабачки обладают множеством полезных веществ, важных для организма.

Например, в кабачках зафиксировано большое содержание витамина С. При этом, в отличие от лимона, кабачки некислые, имеют приятный вкус. Поэтому готовить блюда из них намного проще.

Сейчас есть много рецептов, которые раскрывают весь потенциал кабачков. Например, кабачковые котлеты.

Ингредиенты для кабачковых котлет:

рис отварной — 200 г;

растительное масло — 50 мл;

лук репчатый — 2 шт.;

кабачок — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.

Приготовление кабачковых котлет:

Отвариваем рис до готовности в подсоленной воде. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем до мягкости заранее нарезанный мелким кубиком лук.

Кабачки избавляем от плодоножек и кожуры, натираем на крупной терке. Посыпаем кабачковую массу солью, оставляем на 10 минут.

В это время смешиваем рис с обжаренным луком, по вкусу добавляем специи и соль. Выкладываем к смеси взбитые яйца.

Отжимаем лишнюю жидкость с кабачковой массы, перекладываем к рису с луком и яйцом.

Высыпаем в смесь муку, замешиваем однородную массу. Из полученной массы формируем небольшие котлеты.

Обжариваем на растительном масле в сковороде котлеты с обеих сторон до золотистого цвета.

В качестве специй к котлетам стоит добавлять паприку и черный молотый перец.

Подавать кабачковые котлеты можно со сметаной.