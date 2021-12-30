Как США Visa L-1 помогает работодателям?

Не только кандидаты могут воспользоваться виза l1 в сша преимущества. Работодатели могут много заработать, отдав предпочтение этой визе среди других.

Общая петиция

Тот факт, что L-1 включает вариант общей визы для предприятий с совокупным объемом продаж в США не менее 25 миллионов долларов или минимум 1000 человек, работающих в США, является первым и, возможно, самым значительным преимуществом L-1 для работодателей. .

Общая петиция L-1 позволяет предприятиям подавать одну петицию для нескольких сотрудников, устраняя необходимость подачи и оплаты индивидуальных петиций. Бланкетная петиция является значительным преимуществом для крупных организаций, которым необходимо в короткие сроки перебросить большое количество сотрудников в США.

Новые офисы

Еще одно ключевое преимущество L-1 заключается в том, что владельца L-1 могут направить для открытия нового офиса или филиала в США, если у транснациональной компании его еще нет. Несмотря на то, что

Хотя у этого процесса есть определенные недостатки, возможность открыть новый офис в США чрезвычайно полезна. Как только новый офис будет запущен, работодателю будет разрешено отправлять туда владельцев визы L-1. Люди, ищущие документы, связанные с иммиграцией, могут найти mejores abogados de inmigracion en houston tx </ a> для получения дополнительной информации

Требования к заявке на условия труда

Получение заявления об условиях труда (LCA) для каждого сотрудника H-1B или E3 может потребовать как времени, так и денег, даже если это не особенно сложный или дорогостоящий процесс. К счастью, при запросе перевода сотрудника L-1 не требует, чтобы вы получали это свидетельство.

Ограниченные типы компаний

В то время как другие визы, такие как H-1B, позволяют вам работать в любом бизнесе в США, компания, спонсирующая вашу визу L-1, должна быть глобальной корпорацией с филиалом, дочерней компанией или офисом в США или планами. открыть один.

Малые предприятия и владельцы крошечных предприятий часто исключаются из этого ограничения, поскольку они слишком малы для развития зарубежных филиалов. Обязательно проконсультируйтесь с иммиграционным юристом, чтобы узнать, подходит ли ваша компания для получения этой визы.

Заключение

Теперь, когда вы узнали обо всех преимуществах и недостатках визы L-1 по сравнению с другими рабочими визами, вы можете задаться вопросом, лучший ли это вариант для вас. Использование услуг опытного иммиграционного поверенного может помочь вам решить, как поступить. Если вы хотите знать, что визы помогают адвокатам, вы можете найти хьюстонскую иммиграционную службу. поверенный для получения дополнительной информации.