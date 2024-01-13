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Бюджетная выпечка из яблок: рецепт повторит даже ребенок – нужно всего 3 ингредиента

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Бюджетная выпечка из яблок: рецепт повторит даже ребенок – нужно всего 3 ингредиента

Яблоки в тесте можно запечь в считанные минуты, а от результата точно потекут слюнки. Простой десерт к чаю в выходной день сможет приготовить даже ребёнок.

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Рецепт яблок в слоеном тесте

  • Время: 1 час
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 грамм слоеного бездрожжевого теста;
– 3 – 4 яблока;
– 1 яйцо;
– сахар для посыпки;
– корица – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Вымытые и высушенные яблоки нарежьте кольцами.
  2. Удаляем сердцевину с помощью пластиковой пробки от бутылки. Отверстие должно быть среднего размера, чтобы у него легко можно было протянуть тесто.
  3. Размороженное тесто раскатываем до толщины в 1 – 1,5 сантиметра и нарезаем полосками.
  4. Обертываем тестом каждое кольцо из яблок.
  5. Яблоки нужно смазать желтком.
  6. Готовые яблоки посыпаем смесью из сахара и корицы.
  7. Ставим его в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.
  8. Когда яблоки будут готовы и немного остынут их можно посыпать сахарной пудрой.

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