Бюджетная выпечка из яблок: рецепт повторит даже ребенок – нужно всего 3 ингредиента

Яблоки в тесте можно запечь в считанные минуты, а от результата точно потекут слюнки. Простой десерт к чаю в выходной день сможет приготовить даже ребёнок.

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Рецепт яблок в слоеном тесте

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 грамм слоеного бездрожжевого теста;

– 3 – 4 яблока;

– 1 яйцо;

– сахар для посыпки;

– корица – по вашему вкусу.

Приготовление:

Вымытые и высушенные яблоки нарежьте кольцами. Удаляем сердцевину с помощью пластиковой пробки от бутылки. Отверстие должно быть среднего размера, чтобы у него легко можно было протянуть тесто. Размороженное тесто раскатываем до толщины в 1 – 1,5 сантиметра и нарезаем полосками. Обертываем тестом каждое кольцо из яблок. Яблоки нужно смазать желтком. Готовые яблоки посыпаем смесью из сахара и корицы. Ставим его в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут. Когда яблоки будут готовы и немного остынут их можно посыпать сахарной пудрой.

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