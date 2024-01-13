ГлавнаяРецептыБюджетная выпечка из яблок: рецепт повторит даже ребенок – нужно всего 3 ингредиента Бюджетная выпечка из яблок: рецепт повторит даже ребенок – нужно всего 3 ингредиента На чтение: 1 минута Яблоки в тесте можно запечь в считанные минуты, а от результата точно потекут слюнки. Простой десерт к чаю в выходной день сможет приготовить даже ребёнок. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Уютный зимний вечер должен быть заполнен ароматом свежей выпечки. Приготовьте наспех слойку с яблоками! Интересно Вроде Филадельфии: как приготовить крем-сыр дома – получится вкуснее, чем в магазине Рецепт яблок в слоеном тесте Время: 1 час Порций: 2 Ингредиенты: – 500 грамм слоеного бездрожжевого теста; – 3 – 4 яблока; – 1 яйцо; – сахар для посыпки; – корица – по вашему вкусу. Приготовление: Вымытые и высушенные яблоки нарежьте кольцами. Удаляем сердцевину с помощью пластиковой пробки от бутылки. Отверстие должно быть среднего размера, чтобы у него легко можно было протянуть тесто. Размороженное тесто раскатываем до толщины в 1 – 1,5 сантиметра и нарезаем полосками. Обертываем тестом каждое кольцо из яблок. Яблоки нужно смазать желтком. Готовые яблоки посыпаем смесью из сахара и корицы. Ставим его в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут. Когда яблоки будут готовы и немного остынут их можно посыпать сахарной пудрой. Универсальный рецепт блинов: подаем с замороженной клубникой и сметаной. Поделитесь с друзьями