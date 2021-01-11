Золотые правила трейдера

Чтобы добиться успеха достаточно выполнять несколько простых правил торговли на Форекс. Соблюдая эти правила, вы сбережете ваш депозит. Они настолько просты, что освоить их может даже новичок. Как стать финансово независимым трейдером? Вы можете узнать на тематическим форумом http://tlap.com/forum.

Правила торговли на Форекс

Ярко выраженный тренд – самое лучшее состояние рынка для торговли. Во время бокового движения необходимо обладать большим опытом и знаниями. Поэтому некоторые игроки не подходят к терминалу в такие периоды. Бывалые трейдеры советуют сделать перерыв и дождаться смены тенденции. За счет установки стоп-лоссов можно существенно ограничить свои убытки. Обязательно выставляйте тейк-профиты. Такая стратегия позволит вам планировать сумму прибыли и уменьшить убытки при резких движениях курса. Снизить потери можно за счет диверсификации портфеля. Не стоит задействовать весь депозит для совершения операций. Ошибочные сделки неизбежны в ходе торговли. К примеру, часть денег лучше держать на другом счете, а вторую использовать для совершения сделок. Для связи с брокером нужно записать на бумаге телефон и пароль. При внезапном обрыве связи вы всегда сможете своевременно закрыть сделку. Кредитное плечо увеличивает риски. И чем оно больше, тем сложнее соблюдать манименеджмент. Грамотное использование приемов технического анализа – ваш шанс сберечь деньги на депозите. Кроме того, так вы будете меньше нервничать. Жадность – основная причина, которая привела многих игроков к банкротству. Заранее рассчитайте количество средств, которые вы готовы потерять в случае неудачи.

О форекс биржах замолвите слово…

Сейчас многие люди ищут способ заработать в дополнение к основной работе, либо же просто ищут работу в интернете. Причины известны всем — продолжающийся долгое время экономический кризис коснулся всех, уровень дохода после 2014 года ощутимо просел практически у каждого. Вот и приходится для компенсации потерянного дохода искать дополнительные источники пополнения кошелька. Благо, что сегодня количество вакансий "по удаленке", то есть, без необходимости каждый день пребывать на свое рабочее место и проводить там день. И количество требуемых специальностей для такой работы растет день ото дня, работодатели раскусили выгоды для себя такого вида найма — нет необходимости снимать под работников помещение, оборудовать рабочие места, платить не маленькие налоги. Какие только специальности не требуются: копирайтеры, программисты, веб-дизайнеры…И при поисках работы люди часто натыкаются на предложения различных форекс бирж о привлечении новых трейдеров. И обычно пропускают эту информацию мимо, по сложившемуся стереотипу считая это одним из видов надувательства с целью выкачивания денег. Что, мягко говоря, не соответствует действительности.

Первые форекс биржи появились еще в 70-х годах прошлого века, после того, как подавляющее большинство развитых стран отказались от обеспечения своих национальных валют золотом, как было все время с момента появления бумажных денег. В результате цена каждой конкретной валюты стала зависеть не от цены золота, а от спроса-предложения на нее. Курсы валют стали колебаться, одни валюты дешевели, другие дорожали, потом могли поменяться местами. И вот на этих колебаниях и строился (и строится) весь процесс работы трейдера. Купив дешевеющую сегодня валюту и продав ее после подорожания, он получает прибыль.

С приходом в мир интернета развитие форекс бирж совершило резкий как количественный, так и качественный скачок. Доступность в любую секунду информации о текущем курсе любой валюты и возможность работать из любой точки мира на появившихся в интернете форекс биржах вызвали резкое увеличение как самих бирж, так и людей, желающих зарабатывать деньги таким способом. Объемы ежедневно продаваемых валют неизменно растет с момента запуска первых, еще оффлайн, бирж, начав отсчет с 5 миллиардов долларов в день в первый год работы и заканчивая 5 триллионами долларов в день в 2016 году.

Сегодня существует большое количество форекс бирж в интернете, которые предлагают многочисленные бонусные программы как опытным трейдерам, так и начинающим. Многие из таких площадок готовы бесплатно обучить желающих работать в этой сфере и дают возможность начать работу без привлечения собственных средств. Ведь чем больше на бирже проводится сделок (что напрямую зависит от количества трейдеров), тем выше прибыль форекс биржи, получающей свой процент со сделок.