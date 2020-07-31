Данное упражнение отлично подходит тем людям, которые хотят иметь красивые стройные бедра. Оно эффективно укрепляет мышцы внутренней поверхности бедра, а ведь именно они являются серьезной проблемной зоной различных тренировок. Как правило, без специальных упражнений при не слишком активном образе жизни эти мышцы остаются дряблыми. К тому же при ходьбе они иногда трясутся, что выглядит весьма непривлекательно. Такая особенность объясняется тем, что эти мышцы редко задействуются организмом, обычно они находятся в состоянии покоя и медленно накапливают жировые отложения. Упражнение «Шлюпка» разработано фитнес – тренерами именно для того, чтобы укрепить данные мышцы, избавить внутреннюю поверхность бедер от дряблости, придать красивый вид. А узнать как стать фитнес тренером вы сможете на сайте wellness.ru.

Перед началом упражнения нужно сесть на пол и раздвинуть выпрямленные ноги в стороны, приблизительно изобразив латинскую букву «V». Ноги желательно раздвинуть на максимальную ширину. После чего, не отрывая кончики пяток от пола, потяните на себя носочки, максимально раздвигая ноги в стороны. Руки вытяните сзади и упритесь ими в пол. Важно не сгибать руки в локтях, держать их прямыми все время. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Теперь переходим к упражнению «Шлюпка». Убираем руки из-за спины, ставим их перед собой ладонями вниз, слегка наклоняемся в талии.

Далее, держа пальцы на полу, медленно двигаем их вперед, постепенно наклоняемся все ниже. При правильной позиции Вы должны почувствовать небольшое растяжение внутренних мышц бедер. Достигнув максимально возможной точки наклона, задерживаем дыхание и считаем до семи. После чего делаем выдох, распрямляемся, принимаем исходную позицию с руками за спиной. Желательно делать это упражнение трижды, при меньшем количестве эффекта не будет, а при большем возможны перегрузки мышц внутренней поверхности бедер. Несколько рекомендаций по упражнению «Шлюпка». Это фитнес упражнение направленно на растяжение внутренних мышц бедра. Если у Вас нет опыта в его выполнении, старайтесь делать все движения крайне осторожно, плавно.

При резких движениях существует реальный риск растянуть мышцы, вместо того, чтоб их улучшить. Перебирая пальцами вперед, можете останавливаться, слегка подождать и продвинуться еще на несколько сантиметров вперед. При выполнении фитнес упражнения старайтесь не напрягать мышцы бедер, они должны быть максимально расслабленными. Желательно держать колени не согнутыми, иначе уменьшается нагрузка на проблемную зону. При выполнении упражнения «Шлюпка» Вы должны почувствовать напряжение внутренних мышц бедер. Если этого не произошло, позиция занята неправильно, скорее всего, не достаточно широко в стороны разведены ноги. Собственно, вот и все премудрости этого фитнес упражнения. Если выполнять его регулярно, положительный эффект не заставит себя долго ждать.