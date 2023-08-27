Салат Оливье классический

Салат Оливье – это традиционное и любимое многими блюдо домашнего или праздничного стола. Вы наверняка знаете, что приготовить популярную закуску можно разными способами. Самые лучшие варианты мы собрали для вас в нашей кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классический салат Оливье с колбасой

Классический салат Оливье с колбасой – это любимое многими угощение, которое часто встречается на праздничном столе. Такая закуска порадует насыщенным вкусом и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Ингредиенты –+6 порц.

Картофель 5 шт.

Горошек зеленый консервированный 1 банка

Вареная колбаса 450 гр.

Морковь 2 шт.

Яйцо куриное 4 шт.

Огурец соленый 600 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Соль по вкусу

Майонез по вкусу

Шаги 50 мин.

Классический салат Оливье с колбасой готовится очень просто. Промываем картофель и морковь, затем отвариваем их в кожуре до мягкости. На это уйдет около 30 минут. Остужаем картофель, очищаем его и режем небольшими кубиками. Так же поступаем с морковью. Отварные куриные яйца очищаем от скорлупы и мелко нарезаем ножом. Отмеряем указанное количество вареной колбасы и режем ее мелким кубиком. Мелко рубим соленые огурцы. Из консервированного горошка сливаем всю жидкость. Измельчаем лук и соединяем все продукты в общей миске. Солим, заправляем майонезом и перемешиваем. Убираем закуску в холодильник до подачи. Классический салат Оливье с колбасой готов. Подавайте закуску к столу!

Оливье с колбасой, соленым огурцом и зеленым горошком

Оливье с колбасой, соленым огурцом и зеленым горошком – это аппетитная закуска с насыщенным вкусом, которая идеально подходит для праздничного меню. Приготовьте традиционный салат по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото и порадуйте своих близких.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Колбаса вареная – 350 гр.

Огурец соленый – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Яйцо – 3 шт.

Горошек зеленый консервированный – 100 гр.

Соль – 1 шепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отвариваем картофель, морковь и куриные яйца. Картошку в мундире очищаем и режем небольшим кубиком.

Шаг 2. Измельчаем вареную колбасу.

Шаг 3. Такими же кубиками разделываем очищенную вареную морковку.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук от шелухи и мелко рубим его ножом.

Шаг 5. Остуженные куриные яйца очищаем от скорлупы и измельчаем.

Шаг 6. Ножом мелко рубим соленые огурцы.

Шаг 7. Соединяем все продукты в глубоком салатнике и дополняем их горошком. С него предварительно сливаем жидкость.

Шаг 8. Дополняем продукты майонезом, посыпаем солью и черным молотым перцем.

Шаг 9. Хорошенько перемешиваем заготовку и убираем в холодильник для пропитки.

Шаг 10. Оливье с колбасой, соленым огурцом и зеленым горошком готово. Подавайте к столу!

Классический салат Оливье с колбасой, горошком, свежим огурцом

Классический салат Оливье с колбасой, горошком, свежим огурцом – это идеальное решение для вашего праздника. Популярный и любимый многими салат порадует вас насыщенным вкусом, аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 450 гр.

Огурец свежий – 400 гр.

Морковь – 250 гр.

Яйцо – 4 шт.

Горошек зеленый замороженный – 150 гр.

Колбаса вареная – 300 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – 2 ветки.

Петрушка – 2 ветки.

Лук зеленый – 50 гр.

Лимон – 0,5 шт.

Майонез – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем картошку и морковь, отвариваем овощи в кожуре до мягкости. На это уйдет, примерно, 20 минут после закипания. Даем ингредиентам полностью остыть.

Шаг 2. До готовности отвариваем куриные яйца, затем их охлаждаем и очищаем.

Шаг 3. Зелень и свежий огурец промываем и мелко рубим ножом.

Шаг 4. Зеленый горошек заливаем кипятком и варим 5 минут, затем отбрасываем на дуршлаг.

Шаг 5. Картофель, яйцо, морковь, колбасу режем мелким кубиком. Все подготовленные продукты соединяем в глубоком салатнике.

Шаг 6. Заправляем угощение смесью из майонеза, лимонного сока и лимонной цедры. Перемешиваем заготовку.

Шаг 7. Классический салат Оливье с колбасой, горошком, свежим огурцом готов. Угощайтесь!

Как приготовить Оливье с курицей

Как приготовить Оливье с курицей, мы поделились в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями. Такой вариант закуски порадует своим нежным вкусом и невероятной питательностью. Подходит как для домашнего, так и праздничного стола. Попробуйте!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Филе куриное – 400 гр.

Горошек зеленый консервированный – 350 гр.

Огурец соленый – 300 гр.

Морковь – 200 гр.

Яйцо – 4 шт.

Майонез – 150 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошек – 2-3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Промываем картофель и морковь, отвариваем их в кожуре до мягкости.

Шаг 3. Отварные овощи остужаем и затем очищаем от кожуры.

Шаг 4. До готовности отвариваем куриное филе. Воду солим и дополняем специями. Варим около 15-20 минут после закипания.

Шаг 5. Отвариваем куриные яйца, затем перекладываем их в холодную воду, остужаем и очищаем от скорлупы.

Шаг 6. Яйца режем мелким кубиком.

Шаг 7. Таким же кубиком разделываем остывшее куриное филе.

Шаг 8. Мелко рубим и остывший картофель.

Шаг 9. Измельчаем очищенную вареную морковку.

Шаг 10. Соленые огурцы также мелко нарезаем.

Шаг 11. Все продукты соединяем в салатнике, дополняем их зеленым горошком.

Шаг 12. Перемешиваем заготовку и убираем в холодильник до подачи.

Шаг 13. Перед подачей угощение поливаем майонезом и перемешиваем.

Шаг 14. Теперь вы знаете, как приготовить Оливье с курицей. Обязательно попробуйте!

Вкусный салат Оливье с индейкой

Вкусный салат Оливье с индейкой – это яркое и аппетитное угощение, которое станет настоящим украшением вашего домашнего или праздничного стола. Такая закуска порадует интересным вкусом, полезными питательными свойствами. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Индейка – 0,5 кг.

Картофель – 4 шт.

Яйцо крупное – 3 шт.

Горошек зеленый консервированный – 1 банка.

Морковь – 1 шт.

Огурец соленый – 1-2 шт.

Яблоко зеленое/зеленый огурец – 1 шт.

Лук репчатый/зеленый – 1 шт.

Майонез – по вкусу.

Для бульона:

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Перец душистый горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Индейку варим в воде с очищенной луковицей, морковью, стеблем сельдерея и специями. Солим по вкусу и варим полтора часа на небольшом огне под крышкой.

Шаг 2. Остужаем мясо индейки и разбираем его на волокна.

Шаг 3. Картофель, морковь и куриные яйца отвариваем до готовности. Также подготовим остальные продукты по списку.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук, поливаем его смесью из уксуса с кипятком. Такая процедура сделает продукт нежнее, но это по желанию.

Шаг 5. Очищенные отварные яйца режем мелким кубиком.

Шаг 6. Мелко разделываем и отварной картофель.

Шаг 7. Измельчаем соленые огурцы.

Шаг 8. Выкладываем продукты в общую миску. Сюда же отправляем измельченную морковь, зеленый горошек.

Шаг 9. Добавляем майонез и перемешиваем.

Шаг 10. Вкусный салат Оливье с индейкой готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Салат Оливье с яблоком

Салат Оливье с яблоком несложно приготовить в домашних условиях. Такая закуска порадует насыщенным вкусом с приятной кислинкой и аппетитным внешним видом. Идеально подходит для праздничного меню. Для приготовления холодного блюда используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Колбаса вареная – 300 гр.

Яблоко зеленое – 80 гр.

Картофель – 350 гр.

Морковь – 150 гр.

Яйцо – 5 шт.

Огурец соленый – 130 гр.

Горошек зеленый консервированный – 100 гр.

Майонез 67% – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку и морковь заранее отвариваем и очищаем. Также поступаем и с яйцами. Подготовим и остальные продукты по списку.

Шаг 2. Отварную картошку режем небольшим кубиком.

Шаг 3. Так же разделываем морковь.

Шаг 4. Мелко рубим ножом куриные яйца.

Шаг 5. Измельчаем соленые огурцы.

Шаг 6. Некрупным кубиком режем вареную колбасу.

Шаг 7. Мелко нарезаем яблоко, аккуратно удаляем сердцевину и косточки.

Шаг 8. Все подготовленные ингредиенты складываем в глубокий салатник.

Шаг 9. Поливаем их майонезом и перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 10. Добавляем сюда зеленый горошек и аккуратно все перемешиваем снова.

Шаг 11. Салат Оливье с яблоком готов. Подавайте угощение к столу!

Салат Оливье с мясом говядины

Салат Оливье с мясом говядины – это насыщенное по вкусу и аппетитное угощение, которое станет изюминкой вашего стола. Такая закуска выйдет невероятно питательной. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 250 гр.

Картофель – 2 шт.

Огурец маринованный – 2 шт.

Горошек зеленый консервированный – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Говядину заливаем водой, доводим до кипения и варим полтора часа на небольшом огне.

Шаг 3. Морковь и картошку отвариваем в кожуре. Также заранее отвариваем яйца.

Шаг 4. Картофель, морковь и яйца очищаем.

Шаг 5. Небольшими кубиками разделываем подготовленный картофель.

Шаг 6. Так же поступаем с морковью и яйцами.

Шик 7. Мелким кубиком разделываем маринованные огурцы.

Шаг 8. Остужаем отварную говядину, разделяем ее на волокна или режем кубиком.

Шаг 9. Очищаем репчатый лук измельчаем его.

Шаг 10. Все подготовленные продукты складываем в глубокий салатник, сюда же отправляем зеленый горошек.

Шаг 11. Солим заготовку и поливаем майонезом.

Шаг 12. Перемешиваем содержимое и убираем заготовку в холодильник до подачи.

Шаг 13. Салат Оливье с мясом говядины готов. Можно пробовать!

Как приготовить салат Оливье с языком

Как приготовить салат Оливье с языком, мы подробно описали в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Добавление деликатеса сделает традиционный салат по-настоящему изысканным и праздничным. Обязательно берите на заметку оригинальную кулинарную идею.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Язык говяжий – 1,2 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Уксус – 2 ст.л.

Яйцо – 8 шт.

Горошек зеленый замороженный – 400 гр.

Огурец свежий – 1 шт.

Корнишоны маринованные – 7 шт.

Картофель – 5 шт.

Масло растительное – 250 мл.

Соль – 1 ч.л.

Горчица дижонская – 1 ст.л.

Уксус белый винный – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем язык, заливаем его кипящей водой и еще раз доводим все до кипения. Субпродукт варим два часа на медленном огне. Даем языку остыть в бульоне в течение 3 часов.

Шаг 2. Свежий огурец очищаем от кожуры и рубим мелким кубиком. Кладем ингредиенты на сито, посыпаем солью и оставляем на 1 час для стекания влаги.

Шаг 3. Предварительно отваренный в мундире картофель очищаем и режем небольшим кубиком. Также отвариваем яйца и измельчаем их. Два желтка можно отложить для украшения (по желанию). Одно яйцо оставляем для приготовления майонеза.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук, поливаем его уксусом и крутым кипятком. Через 30 секунд овощ перекладываем на сито и промываем под водой. В это же время заливаем зеленый горошек кипятком на 5 минут.

Шаг 5. Заправить угощение можно и магазинным майонезом, но мы предлагаем приготовить свой. Для этого соединяем в блендере яйцо, горчицу, уксус, соль и сахар. Вливаем 100 мл растительного масла и взбиваем все до однородности, постепенно подливаем оставшееся масло и продолжаем взбивать до получения пышной белой массы.

Шаг 6. Все продукты соединяем в салатнике и поливаем приготовленным майонезом. Перемешиваем и украшаем измельченным желтком.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить салат Оливье с языком. Подавайте к столу и пробуйте!

Вкусный салат Оливье с ветчиной

Вкусный салат Оливье с ветчиной получается питательным, нежным и интересным по вкусу. Такая холодная закуска идеально подойдет как для праздничного, так и для домашнего стола. Попробуйте приготовить угощение по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Морковь – 2 шт.

Огурец соленый – 4 шт.

Яйцо – 5 шт.

Ветчина – 450 гр.

Майонез – 150 гр.

Горошек зеленый консервированный – 1 банка.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим картошку и морковь в мундире. Отдельно отвариваем куриные яйца.

Шаг 2. Небольшими кубиками режем ветчину.

Шаг 3. Остужаем отварные яйца, очищаем их от скорлупы и режем кубиком.

Шаг 4. Очищаем отварную морковь и мелко рубим ее ножом.

Шаг 5. Так же измельчаем соленые огурцы.

Шаг 6. Режем кубиком очищенный отварной картофель.

Шаг 7. Все продукты соединяем в глубоком салатнике. Отправляем сюда горошек, солим и поливаем майонезом.

Шаг 8. Перемешиваем заготовку до равномерного распределения всех продуктов и убираем в холодильник до подачи.

Шаг 9. Вкусный салат Оливье с ветчиной готов. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Оригинальный рецепт Оливье с красной рыбой

Оригинальный рецепт Оливье с красной рыбой – это яркое и аппетитное угощение, которое станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Такая закуска порадует интересным вкусом и питательными свойствами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Рыба красная слабосоленая – 250 гр.

Огурец соленый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Горошек зеленый консервированный – 130 гр.

Яйцо – 3 шт.

Лук зеленый – 20 гр.

Майонез – 130 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные ингредиенты из списка.

Шаг 2. Картофель и морковь отвариваем до мягкости, после остужаем их и очищаем.

Шаг 3. Варим куриные яйца, перекладываем их в холодную воду и очищаем от скорлупы.

Шаг 4. Картофель, морковь и яйца режем небольшими кубиками одинакового размера.

Шаг 5. Измельчаем соленые огурцы, красную рыбу и зеленый лук.

Шаг 6. Все подготовленные продукты складываем в глубокий салатник.

Шаг 7. Сюда же отправляем консервированный горошек.

Шаг 8. Солим, перчим содержимое и поливаем майонезом. Перемешиваем.

Шаг 9. Оригинальный рецепт Оливье с красной рыбой готов. Подавайте к столу и угощайтесь, украсив зеленью и ломтиками рыбы.