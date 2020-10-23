Как стать лучшим в World of Tanks

В игре World of Tanks вам предстоит взять на себя управления танком и поучаствовать в боевых действиях. На выбор есть множество техники разных стран, каждая из которых обладает уникальными характеристиками. Если вы хотите побеждать в большинстве матчей, то одного мастерства будет недостаточно. На сайте https://wargaming.tech вы сможете приобрести лучшие модели танков и необходимые ресурсы в любых количествах.

Как увеличить количество побед

Начинающие игроки хотят как можно быстрее начать побеждать и быть лучшим в каждом матче. Но добиться этого совсем не просто. Чтобы чаще одерживать победу, стоит обратить внимание на следующие факторы:

опыт. Невозможно сразу начать хорошо играть в игру, если раньше вы не играли не во что похожее. Придётся провести сотни матчей, проигрывать и побеждать, учиться на ошибках и вникать в игровую механику;

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