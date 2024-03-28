Описание приготовления:
Соус получается бархатистым на вкус и густым. По желанию вы можете добавить чуть больше сметаны и чуть меньше горчицы — пробуйте его на вкус и корректируйте. Допустимо измельчить свежий укроп и вмешать его в соус — получится тоже очень вкусно!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Квашеные огурцы 2 Штуки (небольшие)
- Желток куриный 1 Штука (отварной)
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Сметана 150 Миллилитров
- Горчица зерновая 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка
- Перец черный молотый 1 Щепотка
Количество порций 2
Как приготовить «Соус для креветок в домашних условиях»
Подготовьте указанные ингредиенты. Заранее отварите куриное яйцо в течение 12 минут и остудите в холодной воде.
Квашеные огурцы промойте в воде, натрите на терке с мелкими ячейками в миску или пиалу. Оставьте на 2-3 минуты и отожмите от выделившегося рассола. Рассол слейте, оставляя лишь мякоть.
Добавьте зерновую горчицу (магазинную) и раскрошите отварной куриный желток. Вареный белок не пригодится.
Добавьте сметану любой жирности или густой классический йогурт, влейте лимонный сок, всыпьте соль и молотый черный перец.
Тщательно все перемешайте и остудите. Перед подачей охладите в холодильнике и подайте к столу вместе с отварными креветками. Приятного вам аппетита!