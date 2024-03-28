Описание приготовления:

Соус получается бархатистым на вкус и густым. По желанию вы можете добавить чуть больше сметаны и чуть меньше горчицы — пробуйте его на вкус и корректируйте. Допустимо измельчить свежий укроп и вмешать его в соус — получится тоже очень вкусно!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Квашеные огурцы 2 Штуки (небольшие)

Желток куриный 1 Штука (отварной)

Сок лимона 1 Чайная ложка

Сметана 150 Миллилитров

Горчица зерновая 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка

Перец черный молотый 1 Щепотка

Количество порций 2

Как приготовить «Соус для креветок в домашних условиях»

Подготовьте указанные ингредиенты. Заранее отварите куриное яйцо в течение 12 минут и остудите в холодной воде.

Квашеные огурцы промойте в воде, натрите на терке с мелкими ячейками в миску или пиалу. Оставьте на 2-3 минуты и отожмите от выделившегося рассола. Рассол слейте, оставляя лишь мякоть.

Добавьте зерновую горчицу (магазинную) и раскрошите отварной куриный желток. Вареный белок не пригодится.

Добавьте сметану любой жирности или густой классический йогурт, влейте лимонный сок, всыпьте соль и молотый черный перец.

Тщательно все перемешайте и остудите. Перед подачей охладите в холодильнике и подайте к столу вместе с отварными креветками. Приятного вам аппетита!