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Соус для креветок в домашних условиях

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Соус для креветок в домашних условиях

Описание приготовления:

Соус получается бархатистым на вкус и густым. По желанию вы можете добавить чуть больше сметаны и чуть меньше горчицы — пробуйте его на вкус и корректируйте. Допустимо измельчить свежий укроп и вмешать его в соус — получится тоже очень вкусно!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Квашеные огурцы 2 Штуки (небольшие)
  • Желток куриный 1 Штука (отварной)
  • Сок лимона 1 Чайная ложка
  • Сметана 150 Миллилитров
  • Горчица зерновая 1 Чайная ложка
  • Соль 1 Щепотка
  • Перец черный молотый 1 Щепотка

Количество порций 2

Как приготовить «Соус для креветок в домашних условиях»

Соус для креветок в домашних условиях

Подготовьте указанные ингредиенты. Заранее отварите куриное яйцо в течение 12 минут и остудите в холодной воде.

Соус для креветок в домашних условиях

Квашеные огурцы промойте в воде, натрите на терке с мелкими ячейками в миску или пиалу. Оставьте на 2-3 минуты и отожмите от выделившегося рассола. Рассол слейте, оставляя лишь мякоть.

Соус для креветок в домашних условиях

Добавьте зерновую горчицу (магазинную) и раскрошите отварной куриный желток. Вареный белок не пригодится.

Соус для креветок в домашних условиях

Добавьте сметану любой жирности или густой классический йогурт, влейте лимонный сок, всыпьте соль и молотый черный перец.

Соус для креветок в домашних условиях

Тщательно все перемешайте и остудите. Перед подачей охладите в холодильнике и подайте к столу вместе с отварными креветками. Приятного вам аппетита!

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