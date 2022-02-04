Как влияет на человека химия, используемая в бассейнах? Частные объявления и объявления компаний

Обеззараживание и химия для бассейнов

Использование химии для бассейнов – обязательный процесс. Если систематически не добавлять специальные препараты, вода в скором времени станет непригодной для купания, приобретет зеленоватый оттенок. Находиться в такой воде опасно для здоровья. Рекомендуем вам купить оборудование для бассейна по хорошей цене через доску объявлений.

Химические средства, применяемые в бассейнах, различаются по составу, функциям, характеристикам. Их разделяют на:

многофункциональные;

для кристаллизации;

дезинфицирующие;

для уничтожения микроорганизмов.

Разновидности препаратов

Выполняя химическую очистку воды, необходимо иметь знания об используемых веществах, уметь выполнять проверку кислотности. В этих целях применяются специальные тестеры. Низкий уровень кислотности требуется для течения оптимальной реакции препаратов для дезинфекции. Все реагенты такого типа содержат в себе различные химические элементы. Можно выделить следующие виды:

препараты с содержанием хлора;

альгициды для удаления водорослей и иной растительности;

препараты с содержанием брома;

активный кислород.

Хлорсодержащая химия имеет выраженный неприятный запах. Если не соблюдать требования по безопасности, то хлор способен нанести вред здоровью человека (при попадании на кожный покров, в дыхательные пути, на слизистые оболочки). В ряде случаев хлорсодержащие реагенты вызывают у купающихся людей аллергию.

Реагенты с содержанием брома безопасны для здоровья человека, не обладают неприятным запахом. Они производятся в порошковом или таблетированном виде. Бром качественно удаляет загрязнения и вредоносные микроорганизмы. Однако применение бромсодержащих реагентов актуально только для небольших по объемам и размерам бассейнов. В крупных чашах они применяются только в комбинации с хлором.

Активный кислород так же, как и хлор, опасен для здоровья человека, если превышена допустимая дозировка. Это эффективное средство для удаления из воды бассейна бактерий, вирусов, микробов. Не реагирует с органическим азотом, поэтому не обладает характерным запахом, не сушит слизистые оболочки и кожные покровы.

Альгициды применяются для защиты воды бассейна от развития в ней водорослей – при их использовании вода не позеленеет. Они безопасны, поэтому их используют часто, особенно, если наблюдается высокая температура окружающей среды и воды, в бассейне множество купающихся людей постоянно.

Перед использованием любых химических реагентов надо ознакомиться с инструкцией. Добавлять химию надо на ночь или до купания. Нельзя допускать, чтобы реагенты попали на кожные покровы, слизистые оболочки, в глаза. Перед использованием химических реагентов надо тестером узнать актуальный уровень рН.