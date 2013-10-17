Как восстановить мышцы? Кинезио тейпы ARES – идеальное решение для активных людей

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Гейл Диверс: любовь к бегу. Ее имя – Гейл. В английском языке есть слово, близкое по звучанию, которое переводится как “буря, штормовой ветер, вспышка” – это как раз о ней.

“Родиться бегуньей” – почти штамп. “Я действительно родилась бегуньей. Бегаю с тех пор, как помню себя,- говорит Гейл Диверс, вспоминая детство. – Брат в детстве любил меня подразнить, устраивал дуэльные забеги, чтобы потом посмеяться. Это заставило меня начать тренироваться всерьез, – разумеется, на том, детском уровне. Но однажды я все-таки обогнала его, и брат больше не отваживался бегать со мной, зато стал организатором местных соревнований, которые я всегда выигрывала. Вкусив радость победы, до сих пор не могу остановиться. В школе, правда, бегала 800-метровку, а поступив в Калифорнийский университет, поняла, что моя стихия – спринт”.

Легконогая Гейл Диверс как в воду глядела: отныне в ее жизни чередуются темные и светлые полосы. 1996-й – два олимпийских золота на родине, в Атланте. 1998-й – серьезная травма ахиллова сухожилия, на долгие месяцы отлучение от спорта. Многие думали, что ее карьера завершена, а в это время она приняла своеобразное пострижение – рассталась со своими знаменитыми сверхдлинными ногтями, которые были ее “фирменным знаком”. Чтобы не поранить подруг по эстафете, Диверс, передавая палочку в победном олимпийском забеге, обматывала ногти толстым слоем пластыря.

Ранней весной 99-го триумфально вернулась на дорожку.

Всем знакомый лейкопластырь — не только медицинский препарат. Благодаря народной смекалке спектр его применения значительно расширился. Да и производители постоянно создают инновационные пластыри с нетрадиционными функциями.

На здоровье

Пластыри бывают белого или телесного цветов на тканевой или пластиковой основе. Для лечения бронхита, отвыкания от курения, коррекции фигуры, крепления повязок после операций, депиляции… Есть и косметические пластыри, снимающие отеки на лице, разглаживающие морщинки, очищающие поры, питающие клетки кожи. Выбор — огромный! Купить Кинезио тейпы Ares Tapes Ukraine вы можете на сайте arestapes.com.ua.

При занятиях спортом кусочки тканевого пластыря крепят на ладонях и стопах для защиты от мозолей и ссадин. А чтобы они не отклеились при больших нагрузках, скруглите их уголки ножницами, прогрейте липкую сторону на огне зажигалки и лишь затем наложите на кожу.

Пластырем легко вынуть мелкую занозу. Прилепите его к коже, а затем резко дерните. Заноза выйдет, приклеившись к липкой поверхности.