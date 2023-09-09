Тыква как из русской печи: 3 простых рецепта вкуснейших блюд в мультиварке

Наверняка вы прекрасно знаете о том, как полезна тыква, однако вкус овоща достаточно специфичен.

Содержание

Тыква с чесноком

Жаркое с тыквой

Курица с тыквой и сушеными грибами

Мы расскажем, как приготовить блюда из тыквы в мультиварке так, что вкус будет неотличим от еды из печи.

Тыква с чесноком

Возьмите 600 г тыквы, 2-3 зубчика чеснока, треть стакана масла (лучше оливкового), столовую ложку сушеного базилика. Выложите тыкву, нарезанную небольшими ломтиками, в мультиварку.

Смешайте масло с чесноком, пропущенным через пресс, и базиликом, поперчите, посолите по вкусу. Дайте настояться 10-15 минут, полейте полученной заправкой тыкву.

Запекайте в режиме «Выпечка» в течение 1-1,5 часа.

Жаркое с тыквой

Возьмите 600 г тыквы, 400 г свинины, 350 г картофеля, 1-2 чайные ложки растительного масла. Тыкву и картофель нарежьте кубиками, мясо — небольшими кусочками.

Выложите все ингредиенты в мультиварку, посолите, поперчите по вкусу. Сначала в течение полутора часов готовьте в режиме «Тушение», а затем на полчаса установите режим «Выпечка», чтобы ваше жаркое подрумянилось.

Курица с тыквой и сушеными грибами

50 г сушеных грибов замочите в воде на час, слейте воду, нарежьте кусочками. 1 куриное филе, 2 луковицы и 600 г тыквы нарежьте кубиками.

Все ингредиенты соедините в мультиварке, не забыв посолить и поперчить, готовьте в режиме «Тушение» в течение 1,5-2 часов.