Как выбрать адвоката в следственных действиях и в случае споров по договору подряда

Законодательством Российской Федерации утверждены необходимые условия, при которых юристы являются полноценными участниками тех или иных правовых отношений. В данной статье раскрывается, какие задачи осуществляет адвокат в следственных действиях и в спорах по договору подряда, и что может послужить для всего этого основанием.

Производство следственных действий

По закону нет никакой обязанности адвоката в присутствии на следственных действиях. Решение участвовать в процедуре принимается, если защитник и подзащитный заранее это обсудили.

Учитывая сказанное, адвокат заявляет следователю письменное ходатайство, в котором содержится требование известить защиту о месте и дате следственных действий.

Задачи адвоката разнообразны: моральная поддержка клиента, наблюдение за соответствием процессуальным нормам следственного действия, охрана прав и законных интересов клиента, информирование защиты о фактических данных и т. д.

Защитник должен хорошо подготовиться, собрать необходимую информацию, знать тонкости производства и круг лиц, принимающих в нем участие. С разрешения следователя допускается также использование защитником аудио- и видеозаписывающих средств.

Чтобы подтвердить полноту результата, фиксируемого в протоколе, адвокат ставит подпись. В случае если по каким-либо причинам наличествующие нарушения не были установлены (невнимательность, отсутствие проявления настойчивости или принципиальности), адвокат не имеет права в дальнейшем добиваться признания действий уполномоченных лиц недействительными.

Договор подряда

У сторон рассматриваемого вида договоров нередко возникают разногласия из-за несоблюдения предварительно установленных правил.

В таком случае Гражданский кодекс предусматривает для заказчика (статьи 715, 714, 713, 706) и исполнителя (статьи 716, 718, 717, 393) законные основания требовать неустойку по договору подряда или возмещения убытков.

Если речь идет о досудебном урегулировании спора, функции юриста могут заключаться:

в осуществлении правового анализа договора, а также документов, являющихся приложениями к нему (графики осуществления работ, локальные сметные расчеты, техническая и проектная документация, дополнительные соглашения т. д.);

в проверке обязательств и прав исполнителя и заказчика, имеющихся в тексте соглашения.

В случае если спорная ситуация не может быть разрешена в досудебном порядке, адвокат:

осуществляет представительство своего клиента в суде;

участвует в переговорах между заказчиком и подрядчиком;

собирает необходимые документы и доказательную базу;

контролирует привидение в дело решения арбитражного суда;

занимается представительством прав и интересов клиента в антимонопольных службах.

В обоих рассмотренных выше случаях наличие адвоката (кторого можно найти, например, тут) всегда будет только на пользу его клиенту.