Как выбрать аккумуляторы для ноутбука?

от -

Если вы задумались о приобретении ноутбука, и не какого-нибудь, а именно продукта компании Apple и уже определились, что вам необходима модель с диагональю экрана 13 дюймов (то есть приблизительно 33 см), то этот обзор поможет вам определиться, что же именно выбрать аккумуляторы для ноутбуков на сайте.

Итак, мобильность и компактность вам обеспечит представитель «воздушной» линейки корпорации Apple – MacBook Air 13. Его толщина составляет всего-ничего, а вес лишь 1,3 кг, но может этот малыш очень много. Разработчики отказались от стандартных винчестеров в пользу флэш-памяти, чтобы сэкономить место, и это ной-хау работает просто отлично. Также пришлось пожертвовать встроенным DVD и BlueRay-приводом, но, думаю, настоящая компактность этого стоит. Кроме того, это так просто – запастись внешним устройством для считывания дисков в случае крайней необходимости. Несмотря на скромные размеры, ультрабук легко обеспечит вам 7 часов автономной работы при полной нагрузке системы.

Для работы с графикой, видео-материалами и другими требовательными процессами стоить купить Apple MacBook Pro 13. Тщательно сбалансированная и выверенная аппаратная конфигурация гарантирует долгую бесперебойную и стабильную работу ноутбука. Любые задачи ему по плечу. Но, несмотря на свою мощь, MacBook Pro 13 не станет раздражать вас своим жужжанием и гудением, долгой загрузкой и завершением работы. Он быстро включается и выключается, а работает совершенно бесшумно. Кроме того, обновленная версия этого ноутбука для профессиональных целей радует очень качественным дисплеем Retina с высоким разрешением и естественными, насыщенными цветами.

Если компьютер нужен вам для стационарной работы, то стоит рассмотреть вариант моноблока. Интегрированные системный блок и монитор два-в-одном не захламят ваш стол, не опутают всё вокруг лишними проводами. Это лаконичное, стильное и удобное решение с весьма впечатляющими возможностями станет украшением рабочего стола и настоящей рабочей лошадкой. Решились? Тогда выбирайте iMac 13 от Apple.

Какой бы из продуктов вы ни предпочли, решили ли вы купить Apple MacBook Pro 13, Air или iMac, вы можете быть уверены в высоком качестве исполнения и комплектующих, гарантированное компанией-производителем.