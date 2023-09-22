Описание приготовления:

Драчена — блюдо русской кухни, очень простое и вкусное. В яичную массу можно добавлять оставшуюся кашу, особенно она хороша с пшенной кашей. Вкуснее всего драчена только что из печки, но и остывшая она не хуже.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 4 Штуки

Молоко 1/2 Стакана

Сметана 2 Ст. ложки (30% жирность)

Мука 1 Ст. ложка

Масло сливочнoe 35 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

184 ккал

Калорийность

8 г

Белки

14 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Старорусская драчена»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления старорусской драчены.

Разделите яйца на белки и желтки. Желтки выложите в миску, влейте молоко, добавьте сметану и муку, посолите. Все хорошо перемешайте до однородности.

В белки добавьте щепотку соли и взбейте в пышную, устойчивую пену. Выложите взбитые белки в желтковую массу. Все аккуратно перемешайте сверху вниз.

Высокую форму для запекания смажьте сливочным маслом и вылейте яичную массу.

Поставьте форму с драченой в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 35-45 минут, до готовности.

Готовую драчену достаньте из духовки и полейте растопленным сливочным маслом и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!