Описание приготовления:
Драчена — блюдо русской кухни, очень простое и вкусное. В яичную массу можно добавлять оставшуюся кашу, особенно она хороша с пшенной кашей. Вкуснее всего драчена только что из печки, но и остывшая она не хуже.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Омлет География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 4 Штуки
- Молоко 1/2 Стакана
- Сметана 2 Ст. ложки (30% жирность)
- Мука 1 Ст. ложка
- Масло сливочнoe 35 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
184 ккал
Калорийность
8 г
Белки
14 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Старорусская драчена»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления старорусской драчены.
Разделите яйца на белки и желтки. Желтки выложите в миску, влейте молоко, добавьте сметану и муку, посолите. Все хорошо перемешайте до однородности.
В белки добавьте щепотку соли и взбейте в пышную, устойчивую пену. Выложите взбитые белки в желтковую массу. Все аккуратно перемешайте сверху вниз.
Высокую форму для запекания смажьте сливочным маслом и вылейте яичную массу.
Поставьте форму с драченой в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 35-45 минут, до готовности.
Готовую драчену достаньте из духовки и полейте растопленным сливочным маслом и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!